El Ayuntamiento de Lugo mantiene la expectativa de aprobar este año el cinco por ciento pendiente del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), según una nota difundida en respuesta a unas recientes críticas del PP. Asegura esa nota que, desde el Concello, se está trabajando con la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio de la Xunta "de maneira fluída", indica, tras ser aprobada, de forma inicial, por el pleno municipal en julio de 2020 la parte del PXOM pendiente.

El gobierno local explica que cuatro meses después, en noviembre, se abordaron varias cuestiones sobre las que está trabajando el equipo redactor y, según indica el edil de sostenibilidad urbana, Álvaro Santos, "a dirección xeral realiza aportacións continuamente con ánimo de dar pasos conxuntos". El concejal socialista añade que "parece que o PP ou non ten ningunha interlocución directa coa Xunta ou ben non comparte a lealdade do Goberno galego con Lugo".

DESDE 2011. El Ayuntamiento recuerda que la Xunta dejó el cinco por ciento del PXOM en suspenso en dos ocasiones. La primera, hace diez años, en 2011, cuando dio luz verde al 95 por ciento restante y luego, en 2013, con un informe que era "lesivo" para los intereses de Lugo al ser efectuado —afirma— "fóra do establecido no procedemento administrativo".

En 2011, la Xunta suspendió el cinco por ciento estableciendo consideraciones en 70 núcleos rurales de los 300 del municipio y 17 urbanizables de los 65 del PXOM.

El Ayuntamiento presentó nueva documentación en 2012 que la Xunta paralizó con un informe de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que pedía estudios hidrológicos. Todo ello se presentó de nuevo y en 2019 la Confederación Hidrográfica dio un informe favorable.