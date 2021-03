O Concello renovará o alumeado público en varias rúas da Residencia e no grupo da Paz

O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, informou da aprobación de novas actuacións de renovación de alumeado público no grupo da Paz, no barrio de Fingoi, e en distintas rúas do barrio da Residencia. "Continuamos a traballar na renovación do alumeado público da cidade, unha actuación importante para seguir mellorando a seguridade nas rúas, ao reducirse as zonas de sombra, ao mesmo tempo que reducimos o consumo enerxético e polo tanto o impacto ambiental e as emisións de CO2 á atmosfera".

Na zona da Residencia, renovarase o alumeado das rúas Río Ulla, Azalea, Escultor Asorei, Río Lor, Portugal, Amizade e Evaristo Correa Calderón. "Trátase de alumeado completamente novo, renovando a infraestrutura existente. Elimínanse en total 50 luminarias de 75, 150 e 250W de distintos tipos altamente contaminantes, como vapor de mercurio ou sodio, mudándose por luminarias led de distintas potencias segundo a necesidade de cada rúa", apunta Arroxo. O consumo eléctrico pasará de 9.675W a 5.681W, "aforrando en total 6.15 Tn de CO2 ao ano". Esta actuación sairá a licitación por 327.995,57 euros e un prazo de realización de 14 semanas.

No grupo da Paz renovaranse as luminarias das rúas Pardo de Cela, Estralote, Carpaza, Santo Domingo da Calzada (zona peonil), Alecrín, Teixo, Acibro, Camelia, Ligustro, Filgueira, Bataneira, Estrelamar, Roseira e Torques. "En total substituiranse 48 luminarias de vapor de sodio de alta presión de 150W por 35 luminarias led de 38W e 13 de 75W. Redúcese a potencia a utilizar de 7200W a 2305W, o que suporá unha reducción de 7.5 toneladas de CO2 ao ano. Nesta intervención aproveitarase a instalación existente, renovando as luminarias e soterrando os cruzamentos aéreos do alumeado. Esta actuación sairá a licitación cun orzamento base de 85.000 euros, e un prazo de realización de 3 meses", explica o Concello.

A Xunta de Goberno Local aprobou este mércores o inicio da licitación de ambas intervencións. "En todas as actuacións que realizamos temos en conta a perspectiva de xénero para incrementar e mellorar a visibilidade e a seguridade das rúas", declarou Rubén Arroxo.