El Concello refuerza los buses a O Ceao ante la demanda de usuarios del Banco de Alimentos

La necesidad de dar servicio a los cientos de lucenses que acuden al Banco de Alimentos en busca de comida ha llevado al Concello a reforzar el servicio de autobuses. La medida empezará a funcionar este lunes.

El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, anunció el refuerzo y dijo que se añadirá un bus más, que realizará idéntico recorrido que la actual línea 9, debido a la creciente demanda de los usuarios que se acuden al Banco de Alimentos.

Para ello, el área de movilidad anulará temporalmente la línea 12, que conecta el centro de la ciudad con el campus universitario. "A liña 12 é unha das menos utilizadas actualmente, e as persoas usuarias desta poden reubicarse, temporalmente, nas liñas 1, 1A e 7", aclaró el teniente de alcalde.

El recorrido de la línea de refuerzo comenzará a las 7.30 horas en la Praza do Rei, y la última salida tendrá lugar a las 22.00 en la terminal de mercancías de O Ceao. La línea finalizará en la parada de Obras Públicas. De la Praza do Rei continuará por San Roque, parando a la hora y 40 minutos en Sindicatos. Continuará por la Ronda da Muralla y parará en la avenida Benigno Rivera y en As Termas. Continuará por las calles Transportes, Industria, Canteiros y Artesáns y acabará su recorrido hora y media después en la Praza do Rei.

BANCO DE ALIMENTOS. Rubén Arroxo también anunció que el área de participación y servicios a los vecinos remitió 50 pantallas de protección elaboradas por el IES As Mercedes para los voluntarios del Banco de Alimentos.