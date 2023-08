El Concello de Lugo reducirá el riego y el baldeo de calles entre un 30 y un 50 por ciento

Todavía no hay, oficialmente, sequía pero, sin embargo, los ayuntamientos comienzan a tomar medidas para restringir el consumo de agua ante lo que puede avecinarse si no hay precipitaciones. Lugo y Ribadeo tomaron el jueves distintas iniciativas para evitar un gasto excesivo de agua ante una situación que en la capital de la provincia aún no es de alerta de sequía -dado que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil no dio el aviso todavía- pero sí existe en A Mariña, donde la Xunta declaró el estado de sequía prolongada, lo que llevó a restricciones en Xove, O Valadouro y Barreiros.

En Lugo, el concejal de Transición Ecolóxica, Miguel Fernández, anunció que, desde este jueves, el Concello utilizará un 30 por ciento menos de agua para la conservación de los jardines y priorizará "os máis sensibles" y los que tengan plantada flor de temporada.

En lo referente a la limpieza vial, ha señalado que el servicio municipal encargado de estos trabajos reducirá el baldeo en un 50 por ciento. Este porcentaje, si la situación empeora, lo rebajarán, tanto en el riego como en el baldeo, hasta un 75 e incluso un 90 por ciento en el caso de que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil determine que hay sequía.

"A pesar de que, por agora, aínda non foi decretada ningunha prealerta ou alerta de seca, desde o Concello actuamos coa máxima responsabilidade sabendo que, sen comprometer o aseo ou o ornato público da cidade, podemos aplicar diversas pautas que contribuirán a garantir a calidade dos servizos públicos sendo conscentes da limitación dos recursos e empregándoos de forma eficiente pero tamén comedida", afirmó Miguel Fernández.

La orden de reducir el gasto de agua en el baldeo y el riego en la capital lucense entró en vigor el jueves mismo con el fin de poner freno cuanto antes. "O obxectivo é evitar outro tipo de restriccións que ocasionen un maior perxuízo á cidadanía", dijo Fernández.

Prohibido llenar piscinas

El alcalde de Ribadeo, el popular Dani Vega, anunció en un bando que quedará prohibido utilizar el auga de la traída para lavar coches, fachadas, baldear calles o llenar piscinas y además pide a empresarios e industriales que hagan un uso responsable.

Empeoramiento

El regidor ribadense indicó que todos los días se hace un análisis de cómo está la situación del agua en el municipio a consecuencia de la sequía y detectaron que en los próximos días el problema "vai empeorar". Vega reconoció que "temos problemas no nivel do Eo, no entorno da captación de Vilarbetote e tamén en Lexoso".



