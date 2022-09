El Concello prorroga a Aqualia para arreglar averías de agua pese a las quejas sobre el servicio

El gobierno local acordó esta semana conceder a la empresa FCC Aqualia el tercer y último año de prórroga del contrato que firmó con el Concello en 2020 para arreglar las averías de agua que se producen por las tardes, por las noches, en festivos y en fines de semana. Es decir, fuera del horario de la brigada municipal, que durante muchos años prestó ese servicio y dejó de hacerlo primero por el retraso que sufría en el pago de las horas extras y, después, por decisión del gobierno local, que optó por buscar el apoyo de una empresa ante la escasez de personal y las limitaciones al pago de horas extraordinarias.

La multinacional continuará prestando este servicio pese a las quejas que existen sobre él, tanto de ciudadanos como del PP, debido a que en ocasiones no soluciona el problema o lo hace a medias. Según la oposición, esta casuística es reiterada y ayer citó varios ejemplos recientes. El domingo por la mañana, los vecinos de Castelo alertaron de una fuga en el barrio y la empresa acudió al lugar pero no arregló la rotura ni cerró el agua porque no disponía de medios para hacerlo. Lo hizo el lunes por la mañana la brigada municipal porque "era necesaria maquinaria pesada e non se quería deixar os veciños sen auga", justificó el concejal de medio ambiente, Miguel Fernández.

La brigada también actuó este miércoles en O Ceao para tratar de arreglar una fuga en la que el personal de FCC Aqualia se limitó a cortar el suministro. Según el pliego de condiciones del contrato, la empresa está obligada a actuar cuando se producen inundaciones, daños en la vía pública o en propiedades privadas o alteraciones en el servicio de abastecimiento.

En otras ocasiones, la empresa tampoco completó los trabajos o los llevó a cabo con medios inapropiados, lo que demoró el arreglo y perjudicó a los vecinos, según denuncia el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide. Fue así en la Rúa Fermín Rivera, donde dos operarios abrieron el pavimento con martillos eléctricos en vez de con una pala.

De la misma forma, hace unos meses la firma acudió a una rotura de la red en el paseo do Miño que afectaba a uno de los pozos de tormenta del sistema de saneamiento de la ciudad. Según explicó el PP, los trabajadores abrieron una zanja para localizar la fuga pero no lo consiguieron y acabó el trabajo la brigada municipal.

El gobierno local defiende, sin embargo, la calidad del servicio y atribuye las incidencias a distintas circunstancias. Explica que no siempre es posible ni aconsejable la utilización de maquinaria pesada, sino que hay que tener en cuenta las condiciones del lugar y el tipo de canalizaciones de que se trata. Y sobre la fuga del Miño dice que al abrir la zanja era tal la cantidad de agua que había que fue necesario achicar con cinco bombas.

El recurso a una empresa de apoyo a la brigada mejoró la respuesta del Concello a las averías, pero de vez en cuando siguen produciéndose quejas de ciudadanos que consideran que se tarda demasiado en cerrar fugas y en restablecer el servicio.

Un tope de 117.551 euros al año

El contrato con FCC Aqualia acaba de ser renovado por 117.551 euros al año, aunque parte de la facturación depende del número y de las características de los trabajos que lleve a cabo, precisa el gobierno local.



Al concurso público convocado en su día por el Concello para adjudicar este servicio se presentaron varias empresas locales, pero ganó la multinacional FCC Aqualia por la rebaja económica que ofreció. En opinión del PP, deberían valorarse más otros aspectos, como el hecho de que las empresas tengan medios personales y materiales en la ciudad para poder disponer de ellos cuando sea necesario. Aqualia recurre para ello a subcontratas, explica Ameijide.



Cinco trabajadores son los que forman la brigada municipal de aguas en este momento debido a bajas y vacaciones. El servicio tiene seis trabajadores, la mitad de los que tenía en tiempos debido a que los sucesivos gobiernos locales lo han ido "desmantelando", denuncia el PP.