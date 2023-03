El Concello prohíbe la música en Las Palmeras y trata de avanzar hacia su cierre

Las molestias causadas por el after Las Palmeras, en la calle Tui, han alcanzado tal intensidad que la presión vecinal ha obligado a reaccionar a las autoridades. La medida más reciente anunciada es la sanción de cierre por un año impuesta por la tenencia de alcaldía, si bien dicha resolución no podrá ser aplicada de manera inmediata: de momento, lo único que podrá controlarse es la música, que Las Palmeras no puede tener por su licencia. Para ir más allá habrá que esperar, con toda probabilidad, meses. Muchos meses.

El primer frente de lucha del Concello contra este molesto local parece centrase en la música. Según han detectado las autoridades policiales y figura en el expediente, estaría realizando actividades de pub cuando su licencia es de café bar. Eso significa que si bien pueden abrir a partir de las seis de la mañana (cuando Las Palmeras ofrece su amparo de after a los últimos ciudadanos de fiesta), no pueden tener música. Por lo tanto, parece que la administración local está dispuesta a ejecutar de inmediato la orden de precinto del equipo musical del local, confiando en que la ausencia de música disuada a muchos clientes de terminar allí sus noches.

Las inspecciones realizadas por la Policía Local en Las Palmeras también permitieron detectar otra serie de infracciones, como exceso de clientes o suciedad en los baños, pero se trata de deficiencias más fáciles de subsanar por parte de la propiedad.

Mientras tanto, la tenencia de alcaldía también a ampliado en el mismo expediente la sanción con el objetivo último de cerrar el local de manera definitiva. Para ello, acogiéndose a que el local ya acumula tres sanciones de la normativa autonómica de locales de hostelería, ha avanzado la sanción de un año de cierre cautelar de Las Palmeras.

Sin embargo, a la singladura hasta el cierra todavía le quedan muchos puertos. De entrada, según lo marcado en las leyes 9/2013 del 27 de diciembre de emprendimiento y competitividad económica de Galicia y 10/2017 del 27 de diciembre de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, la propiedad del local dispone de tres meses para subsanar las deficiencias indicadas, que además tiene opciones de ser ampliado. Pero es que, además, dispone de 15 días para presentar alegaciones al expediente.

Aún en el caso de que después de esos casi cuatro meses Las Palmeras no hubiera conseguido frenar el expediente municipal que determina su cierre cautelar por un año, la propiedad del local todavía podría llevar el asunto al juzgado Contencioso-Administrativo. La Justicia, como es normal, podría darle la razón y anular el expediente de cierre (tanto por motivos procedimentales como de fondo) o confirmar este. En cualquier caso, habrían pasado otros muchos meses en el proceso, durante los cuales el local podría mantener su actividad. En cualquier caso, eso sí, sin música.

No obstante, el teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, confía en que el expediente sancionador "mellore a convivencia na zona, dado que este local é actualmente un dos maiores focos de conflictividade de Lugo".

Rubén Arroxo explicó que "seguimos traballando para garantir a seguridade nas rúas de Lugo e solucionar os problemas de convivencia que poidan existir nos diferentes puntos da cidade".

Entre las irregularidades acumuladas por el after de la calle Tui se encuentran las relacionadas con la carencia de documentación necesaria, la falta de permisos para alguna máquina recreativa, la ilegalidad de su instalación de ventilación, la nula accesibilidad de sus baños para personas discapacitadas o la permisibilidad par sacar bebidas y vasos a la calle.