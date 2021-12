O Concello de Lugo programa actividades de animación á lectura para esta ponte

A concelleira de cultura, turismo e promoción da lingua, Maite Ferreiro, presentou as actividades que conforman a nova edición da programación de animación á lectura e contacontos. "Con estas actividades pretendemos achegar ás máis pequenas e pequenos á biblioteca e ao mundo da lectura e dos contos, prestando ademais especial atención ao fomento da igualdade de xénero", explicou.

"Do mesmo xeito que na última edición, realizaremos as actividades nas instalacións do MIHL, para continuar a promocionar esta instalación e a súa singularidade", explicou a edil de cultura, que engadiu "para asistir será preciso retirar entrada, de maneira gratuíta, no portal entradaslugo.es". As persoas adultas que acompañen ás nenas e nenos terán que retirar entrada, mais para dar preferencia ao público infantil, só se permitirá unha acompañante por unidade familiar, cun límite de tres entradas por persoa.

O ciclo conta cun total de cinco actividades, que se realizarán durante a ponte de decembro, entre o sábado 4 e o mércores 8. Cada unha delas está dirixida a unha franxa de idade.

Programación ciclo de animación á lectura

Sábado, 4 de decembro ás 18:30 horas

MIGALLAS TEATRO



Os tres porquiños/ Migallas Teatro

Idades: de 1 a 3 anos

Duración: 30 minutos

Sesión de contos a partir dun dos clásicos da literatura infantil, a través de títeres, teatro e cancións, para introducir os máis cativos e cativas no marabilloso mundo dos contos.



Domingo, 5 de decembro ás 18:30 horas

CEO ABERTO



Atrapados con Harry Potter

Idades: a partir de 7 anos

Duración: 45 minutos.

Scape Room baseado na novela Harry Potter e o cáliz de lume. Actividade na que as nenas e nenos participantes terán que resolver unha serie de enigmas para axudar a Harry a fuxir do espazo no que está atrapado.



Luns, 6 de decembro ás 18:30 horas

TARABELOS



Debulendo lendas...galegas

Idades: a partir de 5 anos

Duración: 55 minutos.

Sesión de narración oral ilustrada que utiliza de base a técnica xaponesa Kamishibai e na que se decubrirán moitas lendas que falan de xacias e sereas, de piratas ou das aventuras dos pobos celtas que ocupaban os nosos territorios.



Martes, 7 de decembro ás 18:30 horas

XAROPE TULÚ



Rilla Rilla

Idades: a partir de 6 anos

Duración: 50 minutos

Espectáculo-concurso sobre a língua galega que tenta pór de manifesto a variedade dialectal do noso idioma. Se non oístes falar do cinefere, se non sabedes o que é un día de garabullos ou se nunca se posou en vós unha lagáchima, non volo perdades!



Mércores, 8 de decembro ás 18:30 horas

OS CONTOS DE PABLÍSIMO



O arquivo do chibo

Idades: a partir de 4 anos

Duración: 40 minutos.

Fabulación libre arredor do conto clásico dos 7 cabuxos e o lobo. Un teatriño con múltiples xanelas que serven de viñetas para contar, a xeito de banda deseñada, este clásico actualizado, empregando monicreques, xoguetes, sombras... e moita cachifallada.