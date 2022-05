¿Recuperar el pulpo en San Froilán? Los pulpeiros no ven las cuentas claras

El gobierno local de Lugo dio este miércoles el pistoletazo de salida a la organización de las fiestas de San Froilán y anunció que volverá a haber concurso para montar las casetas del pulpo, con el punto de partida de que el precio de la ración deberá ser de 12 euros, el mismo que se cobró de 2016 a 2019.

Pero empresarios que tradicionalmente han montado casetas en el ferial ya han mostrado sus dudas sobre volver al San Froilán, al menos con las reglas de antes. "Hay un canon desproporcionado, así que no creo que sea interesante", decía este miércoles Nacho Carballeira, del restaurante Nadela.

"Montar la caseta y pagar el canon del Ayuntamiento supone un coste diario de entorno a 1.500 euros, para que luego salga la concejala de cultura diciendo que el pulpo es caro", se lamentaba el hostelero, que cree que el Ayuntamiento ha quemado "una marca establoecida", por la que habría merecido apostar para crear imagen de ciudad. Sin embargo, en su opinión, lo que ha hecho el gobierno es cargar costes una y otra vez sobre los hosteleros, mientras otras actividades se subvencionan generosamente.

"Me lo pensaré, pero por ese precio quizás no asista", decía, en tanto, Juan Pazó, de Aurora de Carballiño, que cree que los precios de las casetas deberían estar sujetos a revisión.

Por las ferias a las que está asistiendo este año, Pazó tiene la impresión de que el ambiente ha vuelto y hay ganas de celebración, pero no le parece equilibrado el canon para montar una caseta en San Froilán. Recuerda que el año pasado ya no hubo pulpo porque no se dio a los hosteleros la opción de negociar, mientras que a los barraquistas se les permitió montar gratis, apuntaba crítico.

Maite Ferreiro mostró su voluntad de que el San Froilán de este año se parezca al de 2019, dejando atrás ya las limitaciones que impuso la pandemia

Ana Torre, del Torre de Núñez, explica que en la empresa ni siquiera han empezado a estudiar si acudir este año al San Froilán. Ellos, por el gobierno, ponen las condiciones y asistir o no es decisión de cada uno, remarca, para añadir que a la hora de participar en el ferial que "no todo son cuentas, pero las cuentas hay que hacerlas también".

No obvia que para Torre de Núñez hay factores casi sentimentales, porque este año celebrarían los 40 años de la empresa en el ferial y además el San Froilán es una cita "emblemática de la ciudad", reconoce. Pero también dice que solo de canon municipal hay que pagar mil euros diarios y cuestiona que se pueda volver "a lo de siempre, cuando las cosas no son como siempre". Apunta, en ese sentido, que la normalidad no está plenamente recuperada, que incluso psicológicamente la gente no está aún lista para volver a reunirse donde haya aglomeraciones. Y en esas condiciones puede ser complicado afrontar un gasto como el que supone montar una caseta, apunta.

Las reticencias de los hosteleros, que está por ver si se vencen en los próximos meses, salieron ya a la luz nada más convocarse el proceso y anunciar el gobierno que se mantendrán los precios de salida para las casetas que rigieron desde 2016. A mayores, el gobierno avanzó que, si hubiera restricciones de aforo por cuestiones sanitarias, se aplicarían descuentos en el canon.

Mantener las condiciones del concurso de 2016, supone que el Concello apuesta por volver a montar cuatro casetas, con precios de salida de 18.311, 17.312, 16.647, y 16.647 euros. Respecto a los calderos del pulpo, los precios de partida serán de 11.516, 10.888, 10.469 y 10.469 euros. La adjudicación sería por dos años y se podría renovar otro más.

También habrá concurso para la adjudicación de las barracas

Respecto a los precios para el público, se mantendrán todos los de antes de la pandemia, no solo los del pulso. Así, la ración de pan y de cachelos costaría 1,50 euros euros y la botella de vino, 6.

Respecto al resto de actividades, habrá también concurso para la adjudicación de las barracas. El contrato sería por un año.

En tanto, tras la reunión de la comisión de fiestas, Maite Ferreiro, edil de cultura, mostró su voluntad de que el San Froilán de este año se parezca al de 2019, dejando atrás ya las limitaciones que impuso la pandemia.

PRESUPUESTO. El gobierno local no avanzó este miércoles datos sobre el presupuesto para las próximas patronales, pero el PP avanzó que cultura prevé que el coste de la organización de las patronales supere el millón de euros.

Lo que sí hizo el gobierno fue presentar las cuentas de las fiestas del año pasado, que costaron 765.788,41 euros, casi íntegramente financiados por el Concello, que únicamente recibió 75.500 euros por la colaboración de otras administraciones o patrocinios de empresas privadas.

El PP, que llevaba tiempo reclamando las cuentas, anunció que recurrirá al secretario para que se faciliten los datos segregados, para conocer realmente en qué se gastó el dinero.

La designación del pregonero vuelve a abrir brechas entre los grupos políticos

Tras la primera reunión de la comisión, este miércoles ya afloraron las diferencias respecto al proyecto de las fiestas y uno de los primeros punto de disensión fue la elección del pregonero.



Tanto el PP como Juan Vidal Pardo, de Ciudadanos, censuraron el rodillo del Bloque, al que acusaron de estar dispuesto a imponer de nuevo a su candidato, rompiendo con la tradición de hace unos años de que la designación de la persona encargada de abrir las fiestas fuera rotatoria. Vidal Pardo lamentó que el BNG, "tras años pidiendo consenso y democracia", se niegue ahora a aplicar lo que antes pedía.



En tanto, el BNG acusó al PP de haber sido quien rompió en 2015 el sistema por el que cada año era un partido político el que elegía al pregonero.



El gobierno ha convocado para el 21 de julio la próxima reunión de la comisión de fiestas e instó a los grupos a presentar entonces sus propuestas. Pese a que da casi por hecho que no se tendrá en cuenta su propuesta, Vidal Pardo avanzó que pedirá que sea Erika Reija la pregonera, dado que es una figura reconocida, de Lugo y que daría proyección a las patronales..

Los conciertos serán gratis y la oposición teme que no serán relevantes

El gobierno local quiere que todos los conciertos del San Froilán sean gratuitos. Es una opción que la oposición cuestiona, ya que supone renunciar a contar con primeras espadas.

Ofrecer conciertos con tirón daría proyección a la ciudad y también traería público a Lugo, con lo que ganaría la ciudad, defendía este miércoles Juan Vidal Pardo, de Ciudadanos, que cree que se pueden compatibilizar conciertos gratuitos con otros de pago.

Es más, Vidal Pardo cree que el Concello podría subvencionar conciertos de pago para que las entradas sean más asequibles a los ciudadanos. Hay grupos que se niegan a actuar si no hay taquilla y Lugo renuncia a dar promoción a sus fiestas si desiste de organizar grandes conciertos, sostuvo.

Beatriz Vázquez, del PP, se pronunció en el mismo sentido y lamentó además la tardanza en programar los conciertos de San Froilán. Lugo solo tendrá las actuaciones que no quisieron en otros concellos, llegó a decir. La edil popular sostuvo que el programa del San Frolán de este año será más de lo mismo, una fotocopia de las ultimas ediciones, ya que no habrá nada diferente en la programación, vaticinó.

El gobierno, al parecer, ha cerrado ya al menos un concierto para las próximas patronales, pero aún no ha trascendido de qué grupo se trata. Esa falta de avances en la programación es motivo de crítica para los grupos de la oposición, que creen que se debería aprovechar el verano para promocionar el cartel de las fiestas y de esa forma atraer visitantes las fiestas.



Pero la edil del PP fue incluso más allá y dio por seguro que el BNG quiere gastar un millón de euros en las fiestas para pagar actuaciones a sus afines.

En tanto, la concejala de cultura apuntó que su expectativa es poder ofrecer este año unas fiestas sin ningún tipo de restricciones y "recuperando o San Froilán como gran festa do outono galego".

Tras lo apuntado por Maite Ferreiro, los primeros pasos para la organización del San Froilán pasarán por lanzar los pliegos para contratar la producción y organizar el ferial.