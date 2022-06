El Concello prevé aprobar este mes el 5% del Pxom que la Xunta dejó en suspenso en 2011 y que afecta a 21 de las 54 parroquias, al entorno del Hula y a zonas industriales como Ceao Norte y A Campina. Después el documento todavía tiene que ser aprobado por la Xunta, con la que se lleva meses trabajando conjuntamente, por lo que no se esperan contratiempos. Y, por último, el Pxom deberá volver a pleno para su aprobación definitiva.

Informaron de este avance la alcaldesa, Lara Méndez, el concejal de urbanismo, Álvaro Santos, y el coordinador del área, Manuel Vázquez, a quien la alcaldesa agradeció el trabajo realizado junto al resto de departamentos municipales implicados.

"É, sen ningún tipo de dúbidas, un fito para o crecemento racional e sustentable do municipio, que permitirá o desenvolvemento de todo ese chan que arrastraba unha década de incertezas administrativas, freando o aproveitamento do territorio, dunha forma moi significativa no ámbito rural, pero tamén coartando a súa expansión industrial", sinalou a rexedora.

Lara Méndez indicó que, "tras moitos meses de traballo conxunto e permanente coa Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, a última documentación presentada polo equipo redactor foi informada favorablemente hai tan só uns días nun documento conxunto asinado polos Servizos Municipais de Arquitectura, Enxeñería, Arqueoloxía e Medio Ambiente, no que se avalan as concrecións realizadas en 11 ámbitos de actuación, 6 deles situados en zonas de expansión, 1 en solo rústico e en 4 urbanizables", matizou.

Méndez recordó que las zonas afectadas por la parte aún inconclusa del plan ascienden a un total de 70 núcleos rurales de las parroquias de Teixeiro, Mazoi, Santa María de Muxa, San Salvador de Muxa, San Pedro de Muxa, Tirimol, Ombreiro, Vilachá de Mera, Adai, Pedreda, Santa María de Bóveda, Alta, Alto, Piúgos, Esperante, San André de Castro, Coeo, Coeses, Lamas, Mera y Piñeiro.

"Esta aprobación permitirá, só no rural, o desenvolvemento de 915.000 m2 de solo urbanizable delimitado e doutros 985.000 m2 de chan urbanizable delimitado periurbano cunha capacidade de uso residencial para 7.750 vivendas, das que un 35% serán públicas. Posibilitando, alén, a transformación de 1.364.000 m2 máis de solo urbanizable industrial para a implantación de actividades económicas. Será, por tanto, un revulsivo para o tecido produtivo local que reactivará os sectores vinculados á construción pero que tamén permitirá a moitas empresas asentarse e ampliar as súas instalacións e a moitas familias atopar postos de traballo e un lugar axeitado para establecerse", salientó la regidora.