El Concello presenta ante el Gobierno el plan Lugo Transforma

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, se reunió en la mañana de este lunes en Moncloa con el jefe de la unidad de seguimiento del plan de recuperación, Santiago Fernández Muñoz, para presentar las propuestas que quiere realizar Lugo con los fondos europeos Next Generation. La regidora, que calificó el encuentro de "moi produtivo", aseguró que durante la reunión dio a conocer los distintos proyectos locales que ya se han llevado a cabo con estos fondos europeos y los que se pretenden realizar.

Destacó así los avances en la creación de una zona de bajas emisiones en el centro histórico y las distintas peatonalizaciones que en estos meses se han ejecutado en toda la ciudad.

Por otro lado, presentó acciones futuras como la reconversión de la Fábrica da Luz en un centro de enogastronomía y la próxima rehabilitación del Cuartel de San Fernando para que albergue el Museo de la Romanización de Galicia.

