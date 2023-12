El Concello precisará 13,5 millones de crédito para inversión al dispararse el gasto corriente

El presupuesto municipal volverá a contemplar para 2024 el recurso a un crédito bancario, de 13,5 millones de euros. La financiación privada lleva años previéndose (para este año se recogía un crédito de 11,7 millones), pero no llegó a contratarse porque el Concello de Lugo tenía remanente. Sin embargo, el ahorro se ha ido gastando, el gasto corriente lleva años creciendo y volverá a hacerlo de forma muy notable durante el próximo ejercicio en relación a los ingresos reales previstos, por lo que, para garantizar inversiones, el Concello no tendrá otra alternativa que volver a contraer deuda tras siete años sin ella.

El endeudamiento previsto permitirá presentar un presupuesto que, un año más, volverá a batir récord y superará los 117.996.853 euros de 2023, tal como avanzó la alcaldesa, Lara Méndez, este sábado en una entrevista concedida a este periódico. Será un presupuesto "expansivo", destacó la regidora, aunque no será el caso del capítulo de obras e inversiones. Se verá reducido ligeramente respecto al del ejercicio en curso, que era de 14 millones y que ya había bajado respecto a 2022, cuando fue de 15,9 millones.

Gasto corriente del Concello de Lugo

La mayor partida en 2024 volverá a ser la de gasto corriente, que para 2023 ya era de 62 millones de euros y suponía el 52,5% del gasto del Concello. Es un capítulo que lleva años subiendo por diversas circunstancias, como el aumento de instalaciones municipales, la ampliación y el encarecimiento de contratos de servicios y la inflación. Solo para la factura eléctrica se reservará una partida próxima a los 12 millones de euros, casi siete más que los que se pagaron en 2021, antes de la crisis energética.

El capítulo de personal es el segundo más elevado. En 2023 fue de 35,8 millones y el de 2024 subirá ligeramente por las actualizaciones salariales.

El gobierno local también prevé que se incrementen los ingresos, pero en una proporción menor que los gastos, de ahí la necesidad de recurrir a financiación para poder afrontar obras, el único apartado al que puede destinarse.

El aumento de la recaudación se espera básicamente a través de la participación en los tributos del Estado, de los ingresos por tasas e impuestos municipales ligados a la construcción y a la actividad económica de la ciudad y también del plan de inspección fiscal que el Concello está poniendo en marcha. El gobierno de Lara Méndez anunció que revisará todo tipo de tasas y tributos que pagan los ciudadanos y de forma especial el impuesto de construcción, el de actividades económicas (el que abonan las empresas que facturan más de un millón de euros al año), la tasa que pagan las empresas suministradoras de servicios por la ocupación de la vía pública con sus redes y la plusvalía.

En 2022, último ejercicio cerrado, los ingresos del Concello efectivamente aumentaron, un 7%, pero subieron mucho más los gastos, un 12%, por lo que se agravó el desequilibrio económico y este alcanzó los ocho millones de euros. El balance de este año está por conocer, pero los gastos siguieron creciendo y de hecho hubo que aplazar a 2024 obras e inversiones que estaban previstas.

Sin partida fija para el auditorio nuevo y apuesta por el gasto social y el transformador

El presupuesto de 2024 no recogerá una partida específica para el funcionamiento del nuevo auditorio. Esta circunstancia podría obedecer no tanto a que no se espere abrir en los próximos meses, después de los arreglos realizados, sino a que no habría certezas sobre el gasto que puede suponer. Es un edificio muy grande, tiene condicionantes de mantenimiento debido a sus características, como ya se ha visto, y el gasto que supondrá dependerá también mucho de la actividad que se le dé.

El gobierno dará a conocer este martes el presupuesto de 2024 al Consello Económico e Social de la ciudad, aunque la alcaldesa ya avanzó que las políticas sociales volverán a tener un gran peso. A ellas se viene destinando el 30% del presupuesto.

Habrá fondos también para acabar obras en marcha y otras previstas, como las de peatonalización, y para seguir ejecutando y poniendo en marcha proyectos que Lara Méndez considera transformadores, como los del plan de turismo sostenible. Y habrá alguna instalación más que mantener, como el coliving de artistas de O Carme.

San Froilán, Arde Lucus y Caudal

El gobierno local ha tenido que hacer ajustes en algunas partidas presupuestarias de cara a 2024, pero no se prevén variaciones en las destinadas a los tres grandes eventos festivos y culturales de la ciudad: el San Froilán, que organiza la concejalía de Cultura, en manos del BNG, y el Arde Lucus y el Caudal Fest, a cargo del PSOE.

No se esperan tampoco cambios en las ayudas a entidades sociales, culturales y deportivas.

El presupuesto volverá a recoger el reparto acordado por PSOE y BNG en el pacto de gobierno, en base a la representación de cada uno en la corporación: el 60% para las áreas socialistas y el 40% para las nacionalistas.