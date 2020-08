El Concello precinta dos fuentes que seguían en uso tras las quejas de los vecinos

El Ayuntamiento procedió este miércoles al precinto de dos fuentes públicas que seguían en uso pese al protocolo del coronavirus. En realidad, no se puede beber de ninguna fuente pública porque puede ser un punto de contagio si ha sido utilizada previamente por alguna persona infectada con Covid-19.

La de la Praza da Milagrosa no tenía cierre de ninguna clase y continuaba surtiendo de agua, de manera que muchos de los niños que jugaban en la zona recurrían a ella cada vez que tenían sed. Fue un vecino el que se quejó de que, al sacar a pasear a su perro, se encontrara todas las fuentes de los caniles cerradas por el protocolo Covid y, sin embargo, no se tomara medida alguna para que los niños no utilizaran la de la plaza. Se trata de un lugar de juego habitual para los más pequeños, ya que la amplia explanada peatonal permite correr con seguridad.

Por otra parte, también los vecinos dieron cuenta de que una fuente de la Praza de Augas Férreas estaba operativa y sin precinto, con el riesgo que supone que pueda ser utilizada por cualquier viandante.

Operarios municipales acudieron el miércoles a cerrar esa fuente y a precintar la de A Milagrosa. Desde el Ayuntamiento se puntualizó que, en realidad, ambas tenían precintos pero que, seguramente este había sido arrancado de forma que ahora no quedaba ninguna señalización sobre la conveniencia de no beber esa agua.

El precintado de las fuentes fue una de las medidas tomadas en primer lugar en distintos municipios después del inicio de la pandemia del coronavirus, así como el de los juegos infantiles y desinfectado frecuente de mobiliario urbano, como bancos, papeleras o farolas.