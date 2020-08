El Concello pone a punto el auditorio Gustavo Freire para la nueva temporada

El Concello de Lugo llevó a cabo múltiples mejoras técnicas en el auditorio municipal Gustavo Freire con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la programación y la seguridad de los trabajadores y el público.

La edil de cultura, Maite Ferreiro, visitó el auditorio y explicó que el objetivo de estas tareas fue renovar distintas estructuras que se fueron desgastando con el uso. De esta forma, se sustituyeron las barras electrificadas reforzando la estructura y permitiendo aumentar las posibilidades de uso del auditorio. También se realizaron adecuaciones en la instalación eléctrica y arreglos en el telón. Los trabajos finalizaron este jueves.

La edil de cultura informó también de la adquisición de 100 alzas infantiles para garantizar que los niños puedan disfrutar también de las actividades del auditorio. Ferreiro afirmó que "dado que as nenas e nenos non van poder ocupar sempre as primeiras filas nesta nova normalidade -debido ao distanzamento social e á limitación de asentos- a necesidade deste tipo de elevadores volveuse un requisito máis importante aínda para que os rapaces poidan gozar da cultura".

RUGBY. El edil de deportes, Miguel Fernández, visitó este jueves las obras de acondicionamiento de la pista de rugby situada en el estadio de As Pedreiras, que cuentan con una inversión superior a los 39.000 euros. Tal y como indicó el concejal, las obras, que transcurren según lo previsto, incluyen el repintado de las líneas de cancha, así como la revisión y puesta a punto del sistema de riego por aspersión, "contemplando xa o mantemento mensual do recinto, a base de segas e renovación de semente naquelas zonas que se deterioren ou presenten un maior desgaste, co fin de garantir o bo estado da herba natural en todo momento", aclaró.

Esta intervención tiene como objetivo la remodelación del campo de juego para mejorar sus prestaciones, "xa que, na actualidade, a instalación presentaba algunhas eivas de conservación", destacó.