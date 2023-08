Concello, Policía Local y vecinos buscan soluciones al ruido nocturno en Recatelo

El concejal de transición ecológica, Miguel Fernández y el intendente de la Policía Local, Jesús Piñeiro, se reunieron este miércoles con vecinos del parque Rosalía de Castro y Recatelo para abordar los problemas de ruido nocturno y falta de limpieza causados por un local de ocio nocturno instalado en esa zona. La reunión había sido solicitada por los residentes con el objetivo de buscar soluciones conjuntas a los habituales altercados que se producen en torno al establecimiento las noches de los fines de semana.

Los afectados insistieron en la imposibilidad para dormir a causa de la actividad del local de la Rúa Avelino Pousa Antelo, algo que perjudica especialmente a personas mayores y niños. Recordaron que se producen frecuentes peleas nocturnas entre la clientela, en gran medida impulsadas por el alcohol, y alertaron de los numerosos actos vandálicos que se registran en el barrio y que se traducen en degradación del mobiliario público.

El edil pidió a los vecinos paciencia "sabendo que non é fácil" y recordó que "manter a presión policial é só unha liña de traballo, por iso cómpre agardar á finalización de todos os procesos de traballo iniciados para que o barrio recupere a tranquilidade".

También hizo constar el compromiso del Ayuntamiento para buscar soluciones que permitan el descanso de los vecinos, que se ve especialmente afectado entre las 4 y las 7 de la madrugada, coincidiendo con la llegada y marcha de la clientela. "Desde o goberno local, en colaboración coa veciñanza, imos incrementar as accións para eliminar as perturbacións na convivencia ocasionadas no barrio. É como debemos actuar cando non se concilia o dereito ao ocio dunha parte da poboación co necesario e lexítimo dereito ao descanso da cidadanía", dijo.

Por su parte, Piñeiro informó a los vecinos de la intensa labor policial de los últimos meses relacionada con ese local, donde se llevaron a cabo, solo desde la segunda semana de junio, hasta nueve inspecciones. Solicitó la colaboración ciudadana para detectar posibles irregularidades y recordó que la actividad se hace en colaboración con otros cuerpos de seguridad.

Recordó también que entre abril de 2022 y marzo de 2023 el Ayuntamiento ejecutó el cierre de 8 locales de ocio nocturno por incumplir la legalidad. Desde marzo de este año hasta ahora se acometieron 3 cierres más, lo que supone 11 establecimientos cerrados en 15 meses. Miguel Fernández emplazó a los vecinos a mantenerse en contacto con el Ayuntamiento y se comprometió a un futuro encuentro.