El Concello se plantea quitar los conos de la Ronda en tramos si hay atascos

Feísmo e inseguridad a cambio de un carril de vehículos habilitado para la circulación de peatones. Ese es el precio de la decisión del Concello, surgida el pasado mes de mayo, en plena desescalada, de peatonalizar el carril más próximo a la acera en la Ronda da Muralla recurriendo para su señalización a unos conos de color naranja similares a los que se colocan en zonas de obras, que próximamente se reemplazarán por bolardos atornillados de color verde.

El teniente de alcalde y concejal de movilidad, Rubén Arroxo, reconoce que tanto los conos como los bolardos son dispositivos de protección civil que afean el monumento. Sin embargo, defiende la necesidad de no perder este espacio, reservado actualmente para los peatones, al menos hasta que se vaya haciendo la pavimentación del carril por tramos. Los conos o bolardos se mantendrían por meses, salvo una excepción: si se registran atascos o se pone en riesgo la seguridad de los peatones, especialmente en los meses con menos horas de luz solar.

"Os conos e os bolardos son feos pero preferimos que ese espazo siga sendo para os peóns. Ao mellor, de cara ao inverno e por seguridade, poderían ser retirados temporalmente nalgúns tramos de máis tráfico e máis atascos pero a idea é que estean aí e que vaian desaparecendo a medida de que se vai facendo a obra civil de pavimentación dun carril na Ronda", explica Rubén Arroxo.

Los trabajos de pavimentación se iniciarán entre la rúa Vilalba y la puerta de Santiago, tramo en el que ya está encargada la medición topográfica previa a la redacción del proyecto. El Concello pretende ir pavimentando un carril de la ronda en dirección inversa a la del tráfico rodado. Es decir, desde la puerta de Santiago hacia atrás, hacia la puerta del Hospital. Esto se debe, fundamentalmente, a que en esta zona de la Ronda da Muralla hay mucho menos tráfico que desde la puerta de San Pedro hasta la de San Fernando.

"A sinalización deste carril para os peóns permitiunos facer un estudo, por primeira vez, do tráfico na Ronda. Neste estudo, detectamos que o punto máis conflitivo é o cruce da Porta da Estación con Castelao, onde poñeremos un semáforo de tres tempos para axilizar o tráfico e trataremos de derivar tamén os vehículos que vaian de San Roque hacia a Avenida da Coruña por Montero Ríos e Infanta Elena, quizais habilitando os dous carrís entre San Pedro e Montero Ríos. Esperamos tamén que a peonalización de Quiroga Ballesteros contribuia a reducir o tráfico na Porta da Estación porque, entre a unha e as dúas da tarde, hai máis vehículos que saen do centro hacia a Ronda neste punto que en sentido contrario", cuenta Arroxo.

A MOSQUEIRA. El teniente de alcalde espera, por otra parte, tener peatonalizado el tramo de A Mosqueira en unos meses, dado que ya está el proyecto hecho y listo para sacar a licitación, a espera del visto bueno de la Xunta.

El PP pide que deje de ser provisional

La peatonalización de un carril en la Ronda está a punto de cumplir los 100 días de su implantación. Según denuncia el concejla del PP Antonio Ameijide, tras este tiempo, varios de los conos fueron derribados, el carril es utilizado por repartidores para adelantar a otros vehículos y son pocos los lucenses que lo utilizan como zona de paseo.



Peor en septiembre. La medida está generando disconformidad en algunos sectores. El PP se declara a favor de ganar espacios para las personas pero, a su vez, pide que la peatonalización deje de ser una medida provisional y demanda un proyecto con alternativas para el tráfico porque prevé que las situación empeoré a partir de septiembre.



Imagen. El PP solicita una solución definitiva y añade que el carril "deixa unha moi mala imaxe aos turistas xa que parece que a muralla está en obras permanentes".

LA CALLE VILA DE SARRIA, EN RECATELO, ESTARÁ PEATONALIZADA EN UN PLAZO DE 3 SEMANAS

El Concello comenzó la peatonalización en Recatelo por la calle Vila de Sarria, que estarán finalizadas en tres semanas. Este proyecto continuará por las calles Avelino Pousa Antelo e Isaac Díaz Pardo, cuyos proyectos están ya siendo realizados. A su vez, pasa a ser de sentido único y ascendente el tramo de Ramiro Rueda hacia la Avenida da Coruña.