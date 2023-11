El Concello de Lugo planea acciones para llevar gente al centro en Navidad

Las obras de peatonalización que se llevan a cabo en el casco histórico de la ciudad preocupan a comerciantes y hosteleros ante la inminencia de la campaña de Navidad, la más importante del año, por las dificultades que entraña para la movilidad de peatones y de vehículos el hecho de que varias calles estén levantadas y algunas vías peatonales estén funcionando como paso alternativo para los coches. Y la situación preocupa también al gobierno local, que este año con más razón aún está decidido a llevar a cabo medidas de dinamización económica de esta parte de la ciudad durante las fiestas navideñas.

Las iniciativas que la administración local prevé poner en marcha aún no están cerradas del todo, pero sí se sabe ya que la Praza Maior volverá a acoger un poblado y un mercado navideño. El año pasado tuvieron mucho éxito y desde hace semanas ya hay comerciantes de la ciudad interesándose por él, ya que pueden instalarse de forma gratuita en casetas que aporta el Concello. El mercado funcionó desde principios de diciembre hasta Reyes.

Al mismo tiempo, el gobierno local explicó que está diseñando una programación específica para el mes de diciembre en el centro de la ciudad, con acciones dirigidas tanto al comercio como a la hostelería.

Pero además de ofrecer actividades en el centro que atraigan público y favorezcan el consumo, el ejecutivo local también está explorando vías de colaboración con la Federación de Comercio para facilitar el acceso al recinto amurallado. El fin sería el mismo, incentivar las compras navideñas en el centro y evitar que se acentúen las fugas hacia las áreas comerciales de la periferia, a las que resulta más fácil llegar en coche y donde no suele haber problemas de aparcamiento.

Las obras en el centro de la ciudad están condicionando la vida de los vecinos del casco histórico pero también la de ciudadanos que, por las razones que sean, tienen o quieren llegar a él, así como la de hosteleros y, sobre todo, la de comerciantes. Muchos aseguran que están viendo reducidas sus facturaciones y, aunque muchos confían también en que la peatonalización y reurbanización de los espacios públicos acabe siendo positiva para sus negocios, ven con preocupación el desarrollo de las obras. Por el ritmo lento de los trabajos en algunas calles, especialmente en el eje Montevideo-Rivadeneira, por los accesos alternativos que se han habilitado y por el hecho de que, como será en el futuro, la única forma de aparcar en el recinto amurallado es pagando un párking.

La señalización es confusa en algunas zonas y el desvío del tráfico por calles peatonales como Rúa Nova y San Marcos está deteriorando mucho el pavimento y esta circunstancia ha dado lugar ya a que varios peatones se lesionaran.

Entre los ciudadanos también existe poca comprensión por el hecho de que se lleven a cabo tres grandes obras a la vez, en Montevideo-Bolaño Rivadeneira y calles adyacentes, en Praza de Ferrol y en Teatro y Santo Domingo. Es así porque el gobierno de Lara Méndez quiso aprovechar la oportunidad de los fondos europeos de recuperación postpandemia. Los tres proyectos presentados recibieron financiación (el 90% del coste total) y el gobierno local vio la ocasión de completar la peatonalización del casco histórico, algo que de otra manera llevaría más tiempo y que también sirve para convertir el recinto amurallado en zona de bajas emisiones, como establece la UE.

Poblado navideño durante las fiestas del año pasado en Lugo. VICTORIA RODRÍGUEZ

Sin embargo, quienes se oponen a esta decisión, como el PP, sostienen que para cumplir con este mandato europeo no sería necesario cambiar el pavimento de todas esas calles. La oposición es crítica también con algunos aspectos de las reformas que han sido diseñadas, pero sobre todo cree que el seguimiento y el control de las obras es insuficiente y eso está haciendo que no avancen al ritmo deseable y que los recorridos alternativos que se han establecido para peatones y para coches no estén siendo fáciles ni seguros, señalan los populares.

El estado de las obras del centro se abordará en un pleno municipal extraordinario que se celebrará en las próximas semanas, a petición del PP. Como otros ciudadanos, la oposición espera que sirva para que el gobierno local informe de aspectos que aún no se conocen, como la reforma que se hará finalmente en la parte baja de Santo Domingo, después de que el gobierno aceptara conservar la zona verde. También confía en que se dé cuenta de los plazos reales de fin de obra que se prevén e incluso de cómo se configurarán los circuitos de tráfico de residentes y de vehículos de servicios cuando el centro esté totalmente peatonalizado.

Santo Domingo | Cómo reformar el proyecto

El gobierno se comprometió a conservar y, a poder ser, a ampliar la zona verde de Santo Domingo, después de la presión ejercida por vecinos y otros colectivos. El problema es que la obra está adjudicada y un cambio de esa entidad exige modificar el proyecto y el contrato de ejecución.

Praza de Ferrol

La obra más avanzada es la de Praza de Ferrol y no se descarta que en las próximas semanas, para avanzar en otras zonas de la plaza y en la obra de Montevideo, se lleven a cabo algunas modificaciones en el plan de tráfico de la zona, con el fin también de facilitar la movilidad.