El Concello permite al párking Ánxel Fole seguir abierto de forma temporal

El párking Ánxel Fole podrá seguir abierto de forma temporal porque este sábado termina el plazo para que el Concello respondiera al recurso de la propiedad contra la orden municipal de cierre y el viernes la administración local no había emitido respuesta. La legislación establece que el silencio administrativo siempre es desestimatorio, pero en este caso el recurso iba acompañado de una solicitud de medida cautelar para que se le permitiera seguir funcionando.

El mes pasado, el Concello decretó por tercera vez el cierre del párking, que funciona desde el año 2000 y tiene cerca de 400 plazas, por carecer de licencia de actividad. Este problema tiene su origen en el cambio que se produjo en la normativa urbanística en el periodo que transcurrió entre que se le concedió licencia de obra y esta comenzó.

Como en anteriores ocasiones, de nuevo la propiedad ha conseguido evitar el cierre, al menos de momento. Alegó el daño que la clausura causaría al tráfico y el perjuicio patrimonial, ya que privaría a las dueñas de ingresos para poder afrontar la urbanización de la unidad de suelo de la que forma parte el párking. Esta se extiende entre la muralla y las rúas Teatro, Progreso y Nóreas y su desarrollo al completo, que estarían impulsando, pasa por ser la única solución para legalizar el párking.

La orden de cierre la emitió el negociado de Policía, que dirige el BNG, pero el recurso lo tiene que responder la alcaldesa, como responsable de la Policía Local. Para hacerlo solicitó informes a los servicios de urbanismo, arquitectura, ingeniería y movilidad. Se emitió alguno, como uno que señala nuevos problemas en el párking a mayores de los que ya había detectados, pero no están todos, por lo que se consideró que lo más conveniente era retrasar la respuesta al recurso y además se solicitó un quinto informe, a los servicios jurídicos municipales. Se optó por aguardar a pesar de que desde el negociado de Policía, y a la vista de los informes existentes, se proponía rechazar el recurso y cerrar la instalación.

El párking podrá seguir funcionando hasta que el Concello responda al recurso de las dueñas, para lo que no hay plazo

NUEVOS PLAZOS

Al haber transcurrido el plazo de respuesta, las dueñas del Ánxel Fole podrían recurrir al juzgado el lunes, pero lo lógico es que no hagan uso de este medio hasta que el Concello les conteste. No hay nuevo plazo legal para ello, pero fuentes municipales aseguran que los técnicos a los que les fueron solicitados los informes tienen fijado un plazo para emitirlos y que la idea no es alargar los tiempos sino responder en cuanto se disponga de toda la información que permita tomar una decisión. Si el dictamen volviera a ser que el párking debe cerrar, la propiedad tendría dos meses para ir al juzgado.

De momento, el Ánxel Fole seguirá funcionando, para tranquilidad de comerciantes, hosteleros y ciudadanos que acuden al centro a hacer gestiones. El aparcamiento tiene un gran nivel de ocupación —según el estudio aportado por la propiedad, en 2015 la ocupación media era de 1.192 coches al día— ya que muchos conductores evitan usar los párkings municipales por el tamaño de las plazas.