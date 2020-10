El Concello pedirá a la Xunta un uso social para la antigua sede de Aspnais

Los cuatro grupos políticos con representación municipal lograron este jueves ponerse de acuerdo y aprobar por unanimidad la petición a la Xunta de Galicia para que dé un uso social a las antiguas instalaciones de Aspnais, en la Rampa de Claudio López.

La propuesta, presentada por el PSOE, consiste en pedirle a la Xunta que las instalaciones, de 2.000 metros cuadrados construidos, sean destinadas a un centro de día o residencia de ancianos o bien se ceda a colectivos sociales.

Tanto BNG como Ciudadanos apoyaron la propuesta, al igual que el PP pese a que sugería un uso único para colectivos sociales, no para mayores dado que —según explicó la concejala y jefa territorial de Política Social, Cristina Abades— con la nueva residencia de la fundación Amancio Ortega se cubre la demanda en Lugo.

Rechazada la propuesta de plantar especies no alergénicas

El pleno —que se prolongó durante cuatro horas— incluyó un receso de diez minutos para que el PP pudiese leer una enmienda presentada por el grupo socialista a la propuesta de los populares de plantar árboles que no causen alergias y que no fue recibida por los populares antes de la sesión.

Los populares al final no aceptaron la alegación del gobierno, que pasaba por una modificación de la ordenanza de medio ambiente, con lo que la idea no salió adelante. El PP lamentó "que o PSOE e o BNG volvan a pasar o rodillo cunha proposición construtiva que só pensa e mellorar a calidade de vida dos lucenses".

Vía libre a la congelación del grueso de las tasas municipales

En la sesión salió adelante la propuesta del gobierno de congelar en 2021 el grueso de las tasas municipales. Solo subirá la de hora de trabajo de los servicios de emergencias y la de ocupación de vía pública. El PP denuncia que hay una subida encubierta de los vados, de entre el 8 y el 195%.

Sin acuerdo sobre el control de covid en aguas residuales

También fue rechazada otra propuesta, planteada en este caso por Ciudadanos, para que el Concello hiciese análisis de la presencia de covid-19 en las aguas residuales de geriátricos con el fin de anticiparse a un posible contagio masivo.

La moción fue reprobada por el PSOE y el BNG, en tanto que el PP se abstuvo. Álvaro Santos, edil de medio ambiente, justificó el voto en contra socialista por la "indeterminación" de la propuesta. "Hai unha indeterminación económica que non permite avaliar se é posible facer iso e as competencias sanitarias e de política social son da Xunta. Ademais, as acometidas das residencias son privadas", afirmó Moral.

Por su parte, el concejal del PP Rafael Pérez indicó que esta iniciativa se contempla ya como un proyecto piloto para las residencias de mayores en el que se comenzarán a analizar las aguas residuales.

No habrá una ordenanza para la convivencia ciudadana

Tampoco salió adelante la propuesta del PP de elaborar una ordenanza de convivencia ciudadana "que regule comportamentos incívicos como os dos gorrillas, okupas, os danos ao patrimonio, o vandalismo ou a venda ilegal na rúa", especificaba el concejal Ramón Carballo. La moción contó con el apoyo de Ciudadanos, cuyo concejal Juan Vidal Pardo defendió que podría ser "una norma disuasoria, no un documento sancionador". En cambio, se opuso el BNG por entender que ya existen normativas específicas para esos casos y del PSOE, que añadió que no es necesaria pues la Ley de Seguridad Ciudadana "regula varios destes comportamentos", dijo el edil Miguel Fernández.

Niños pequeños y lobos feroces

Los turnos y los tiempos dieron pie a varios enfrentamientos dialécticos. Uno de ellos fue el de Lara Méndez contra el edil del PP Antonio Ameijide al que le dijo, tras intervenir sin turno, que "deixe de ser o neno pequeno da clase".



Lobos

Ramón Carballo, del PP , criticó el marxismo que, dijo, asoma en el BNG —tras pedir una política de vivienda de la Xunta para los okupas— afirmando que "por moita pel de cordeiro que teñan, por dentro está o lobo feroz". Añadió que Méndez era "rehén de Arroxo ao posicionarse ao lado dos vándalos, okupas e gorrillas".