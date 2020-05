El Concello de Lugo pagó desde el 14 de marzo 15,5 millones a pequeños proveedores

El Concello de Lugo consiguió aprobar pagos por valor de unos 15,5 millones de euros desde el pasado 15 marzo, la mayor parte facturas de este mismo año de pequeños proveedores. Así lo aseguró este jueves la concejal de economía, Paula Alvarellos, en el pleno, donde defendió el "gran esfuerzo" realizado por los funcionarios municipales en situación de teletrabajo en pleno confinamiento por el Covid-19 para conseguir liberar todo este dinero en un momento tan necesario para la economía local. A estas facturas, según la información completada posteriormente por el Concello, se añadieron en ese periodo otros 700.000 euros en concepto de subvenciones y ayudas a asociaciones.

Estos datos, sin embargo, no evitaron que el equipo de gobierno recibiera las críticas de los grupos de la oposición en el pleno, a donde llevó para levantar los reparos legales para su pago un centenar de facturas que todavía estaban sin abonar de ejercicios anteriores. Sumaban en total 278.000 euros, aproximadamente el 90% de por conceptos de luz y gas y otros conceptos "de compleja y difícil comprobación", según alegó Alvarellos.

Rechazadas dos propuestas de PP y Cs para crear comisiones de reactivación económica

Un argumento que no le compraron los portavoces ni del PP ni de Ciudadanos, que le recordaron que no era nada diferente de lo sucedido en otras muchas ocasiones. "Un mal endémico" del Concello de Lugo, en palabras de Olga Louzao, o "el día de la marmota" en opinión de Antonio Ameijide, que ironizó con que entre las facturas que estaban sin pagar había algunas «de tan complicada comprobación» como la reparación de una puerta, el cronometraje de una carrera o una comida. "¿Tan difícil es saber si comieron o no?", remachó el popular.

Similares argumentos y reproches se intercambiaron en el otro asunto económico del día, la aprobación del plan económico financiero del Concello para 2021 necesario para corregir los desvíos presupuestarios. Un plan que, para los responsables municipales pone de relieve la buena salud financiera en las arcas municipales y permite afrontar un momento tan delicado como este sin tener que recurrir al endeudamiento, pero que para la oposición no es sino el resultado de la incapacidad del gobierno para ejecutar los presupuestos anteriores, lo que ha permitido disponer ahora de ese remanente.

Aprobada por unanimidad una declaración de apoyo a las víctimas y a los profesionales

UNANIMIDAD. De cualquier modo, el rodillo de la mayoría PSOE-BNG se encargó de poner punto final a estas y a las demás discusiones a la hora de las votaciones, al menos a aquellas que implicaban discusión política y no mero asentimiento por tratarse de declaraciones institucionales previamente pactadas.

Un informe de Tributos dice que no se puede dejar de cobrar tasas de agua y basura

Solo en una ocasión se rompió la dinámica de bloques y el pleno sumó la unanimidad. Fue con una de las propuestas de Ciudadanos para la aplicación de un plan fiscal para mitigar los efectos de la crisis del Covid-19 sobre la economía local, aprovechando el superávit del Concello. Para ello, Olga Louzao propuso la convocatoria de la mesa de ordenanzas, guante que fue recogido por el gobierno local y el PP para estudiar los aplazamientos de pagos de tributos posibles.