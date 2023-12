El Concello ofrece a la Xunta todo el colegio del Sagrado Corazón para dotaciones sociales

El gobierno de Lugo ha variado su plan para el antiguo colegio del Sagrado Corazón y está dispuesto a entregar a la Xunta no solo los 1.534 metros cuadrados que necesita la Consellería de Sanidade para hacer un nuevo centro de salud, sino la totalidad de la superficie que ocupa el complejo educativo, 5.764 metros cuadrados. Propone que la Xunta construya en ella dotaciones sociales, como un centro de día, un centro sociocultural y una residencia de personas mayores y dependientes.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, informó de que envió una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haciéndole este ofrecimiento de cara a formalizarlo ya en el convenio que prepara la administración local, que permitirá permutar el colegio, propiedad de Afundación, por una parcela municipal en Catasol, y después entregar a la administración autonómica la superficie que acuerden.

Méndez explica que hace este ofrecimiento para que la Xunta, en el ejercicio de sus competencias, recalca, construya en el barrio dotaciones sociales que reclama el vecindario a través de la asociación Porta de Lugo y que el gobierno local "apoia na súa totalidade ao entender que son realmente necesarias para atender a poboación do barrio, moi envellecida". "Quero transmitirche persoalmente a nosa absoluta colaboración para cedervos máis chan do inicialmente reservado ao centro médico, co obxectivo de que así lle poidades dar resposta tamén a estas peticións cidadás", indica la alcaldesa en la misiva enviada a Rueda.

La regidora apela al trabajo conjunto entre administraciones, que debe ser "unha máxima entre todas administracións" y que en la ciudad de Lugo ya dio frutos, como la recuperación del área del antiguo hospital Xeral, en A Residencia. "Seguro que se hai vontade poderemos seguir traballando en colaboración para revitalizar da mesma maneira o Sagrado Corazón con estes novos servizos", apunta.

El Concello ya dispone de un borrador de convenio para hacer la permuta del suelo con Afundación, asegura el gobierno local, pero queda a la espera de la respuesta de Rueda para modificarlo en el sentido que le propone. Cree que esta fórmula serviría para completar la regeneración de esta parte de la ciudad, que ya experimentará un gran revulsivo con la construcción de la estación intermodal, un proyecto en el que también están implicadas varias administraciones. Adif y el Concello se ocuparán de la parte ferroviaria, de hacer un paso de ciudad bajo las vías y de urbanizar el entorno -obras ya adjudicadas a la constructora San José- y la Xunta construirá la estación de autobuses y el párking subterráneo, en el que también pone dinero Adif. Esta obra está en fase de licitación.