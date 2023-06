El Concello de Lugo ofrece este verano más de 500 plazas en campamentos

El Concello de Lugo dispondrá este verano más de 500 plazas en campamentos para facilitar la conciliación familiar y laboral y ofrecer alternativas de ocio a los niños y jóvenes. Serán todas en horario de mañana y sin servicio de comida.

De esa cifra, 480 plazas correrán a cargo de la concejalía de Benestar Social y se desarrollarán en los centros sociales y 130 forma parte de la oferta del departamento de Cultura (esta gratuita) y tendrán lugar en las Casas das Linguas y en O Vello Cárcere.

El plazo para solicitar plaza en las actividades de O Vello Cárcere está abierto hasta el día 14 de junio. Están destinadas a niños nacidos entre los años 2011 y 2019, ambos incluidos, y se ofrecen por quincenas, en julio, agosto y principios de septiembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Habrá cinco turnos con 20 plazas en cada uno de ellos. Deben solicitarse a través del enlace que figura en las redes sociales de O Vello Cárcere o directamente en este centro. También se facilita información en el teléfono 982297195 y en el correo electrónico [email protected]

Los campamentos de las Casas das Linguas están dirigidos a niños de entre 5 y 12 años y se desarrollarán del 3 al 14 de julio y del 16 al 31 de agosto, de 9.30 a 13.30 horas. En cada quincena habrá 15 plazas y cada alumno solo podrá disfrutar de una de ellas. Las solicitudes pueden hacerse entre los días 19 y 29 de junio a través de [email protected] (para el centro de Estrada da Granxa) y de [email protected], para el de A Piringalla.

"Queremos facilitar a conciliación ás famIlias ao mesmo tempo que achegamos ás nesas e nenos novos coñecementos de maneira lúdica", explica la concejala de Cultura en funciones, la nacionalista Maite Ferreiro.

Centros sociales y escuelas rurales

Por otro lado, el Concello abrirá el próximo lunes, día 12, el plazo para solicitar plaza (hay 480) en el servicio de conciliación que ofrecerá en julio y agosto en los centros sociales de Fingoi, Lamas de Prado, María Balteira, Uxío Novoneyra, A Milagrosa y Maruja Mallo.

Las llamadas Aulas Abertas forman parte de la oferta de la concejalía de Benestar Social, que dirige la socialista Olga López Racamonde, y están dirigidas a niños de entre 4 y 11 años de edad, en horario de 8.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes. Será para niños de 4 a 11 años, de 8.30 a 14.30 horas, y se pueden pedir por quincenas. Se ofrecen por quincenas: del 3 al 14 y del 17 al 31 de julio y del 1 al 14 y del 16 al 31 de agosto. El servicio también llegará a las escuelas de las parroquias, en función de la demanda que se detecte y de las posibilidades que haya para llevarlo a cabo.

El coste de las Aulas Abertas es de 10,30 para los turnos de diez días y de 12,36 para el último turno de agosto, que son doce días. No obstante, el Concello contempla una bonificación del 50% para el segundo hijo y gratuidad para el tercero siempre que los ingresos de la familia no superen dos veces el Iprem del año 2021, salvo situaciones económicas sobrevenidas, precisa el gobierno local.

Las personas interesadas en solicitar este servicio pueden hacerlo presencialmente desde el 12 al 16 de junio en los centros sociales de A Milagrosa, Lamas de Prado, Uxío Novoneyra y Maruja Mallo, entre las 9.00 y las 13.00 horas, o bien a través del registro electrónico del Concello.

Las plazas se adjudicarán el 20 de junio a través de un sorteo informático público y las listas definitivas de admitidos se publicarán el 28.

“Con esta servizo tratamos de contribuír a que as nais e os pais compatibilicen mellor a súa xornada de traballo durante o verán coa atención das súas crianzas, nunhas datas non lectivas nas que queremos ofrecer unha alternativa lúdica e tamén didáctica e económica para que as e os cativos socialicen e compartan vivencias, sempre nun contexto seguro para eles e para as súas familias”, explica López Racamonde.