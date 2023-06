El Concello para una obra de la Xunta en Crecente por falta de licencia

El Concello de Lugo paralizó este miércoles la obra de rehabilitación de un lavadero en la parroquia de Santa Pedro de Mera, en el lugar de Crecente, que llevaba a cabo la Xunta por carecer de licencia de obra.

El gobierno de Lara Méndez informó de que la Policía Local detectó esta obra "nunha inspección rutinaria". Comprobó, tanto a través de la cartelería que había en el lugar como de las explicaciones y la documentación aportadas por la empresa que realizaba los trabajos, que estos eran un encargo de la Xunta por valor de 15.690 euros.

"No seu informe, os axentes reflicten que no lugar atoparon varios operarios que arranxaban a cuberta da construción, de titularidade municipal, recoñecendo o propio encargado que non tiñan outorgado ningún permiso. Un extremo que se ratificou, novamente, dende a empresa, que trasladou que o único documento do que dispoñía era un correo electrónico coa aceptación, por parte da Xunta, do orzamento para acometer as tarefas, pero sen ningún tipo de autorización que permita realizalas", explicó el gobierno local.

Ante esta situación, "e á espera de poder clarificar o sucedido", el Concello paralizó temporalmente la obra.

No es la primera vez que se da una situación de este tipo en el municipio de Lugo. En 2017 y 2016, la administración local paralizó obras de la Axencia de Turismo de Galicia en el Camiño Primitivo, en la zona de Bascuas, entre otros lugares, sin los permisos correspondientes. Esa infracción se acabó sustanciando en multas de 600 euros en cada caso.

La dinámica de confrontación entre el Concello y la Xunta lleva tiempo instalada en la ciudad tanto por pequeñas obras como las mencionadas como por proyectos de más envergadura. Son habituales los reproches de la Xunta al Concello por la presunta demora en la concesión de licencias de obra y de habitabilidad en viviendas de A Tinería, donde el área nacionalista del bipartito demanda más inversión.. Mientras, el PSOE se queja por falta de compromiso de la Xunta con la ciudad y por el bloqueo a proyectos como el de la zona de baño pública en el Miño, donde Patrimonio Natural pone objeciones por el nivel de protección que tiene el cauce y las especies que habitan en él.