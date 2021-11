El Concello nombra otro tribunal para validar las oposiciones a Policía Local

El Concello ha decidido dar por limpio el proceso de las oposiciones a inspector de la Policía Local, después de conocer el archivo por parte de la Fiscalía de la investigación abierta sobre el mismo al no encontrar pruebas suficientes de comisión de un delito. Esto supone que no se repetirán ni se convocarán de nuevo, sino que un tribunal ponderará los resultados de los exámenes ya realizados y determinará quiénes son los siete mejores aspirantes.

Con esta decisión, el gobierno local renuncia a proseguir por la vía administrativa o judicial las sospechas sobre posibles filtraciones que comunicó la concejala de personal, Paula Alvarellos, a la presidenta del tribunal de la oposición, y que provocó el informe de esta sobre coincidencias de difícil explicación en los exámenes de los opositores que consiguieron las mejores calificaciones. De esta manera, según informó el Concello, se procederá a nombrar de inmediato un nuevo tribunal para que finalice el proceso selectivo.

El objetivo es "evitar posibles perjuicios a terceros" y completar la el concurso oposición de la manera más rápida, con el objetivo de que los siete elegidos como nuevos inspectores de la Policía Local puedan acceder cuanto antes al curso de formación que deben completar en el Academia Galega de Seguridade en A Estrada. Si se hace rápido, en cuestión de días, el Concello confía en puedan iniciar el curso de manera inmediata y no esperar a una próxima convocatoria.

El gobierno local renuncia a cualquier otra acción administrativa o judicial para "evitar posibles perjuicios a terceros"

En estas circunstancias, todo parece indicar que no habrá cambios en los resultados y que se confirmarán los siete agentes que ascenderán a inspectores. En todo caso, solo podrían plantearse recurrir a la vía contencioso-administrativa otros opositores que se considerasen perjudicados, de los 14 que se presentaron. Hay que tener en cuenta, no obstante, que varios de los que no sacaron las notas para inspectores se presentaron luego a las plazas de oficiales y que desde hace unas semanas ya está en A Estrada completando el curso correspondiente.

El decreto en el que la Fiscalía de Lugo cierra la investigación explica con meticulosidad que las llamativas coincidencias detectadas en cuatro exámenes pueden tener respuestas coherentes que no impliquen una filtración, como que los candidatos recibieran formación en la misma academia o que algunos renunciaran a preparar un tema determinado para centrarse en el resto.

Cese de Alvarellos

El viceportavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lugo, Antonio Ameijide, reclamó a Lara Méndez el cese de Paula Alvarellos como responsable del personal municipal después "do papelón" que protagonizó en el proceso selectivo de inspectores para la Policía Local.

Tras archivar la Fiscalía sus investigaciones sin encontrar nada penalmente punible, Ameijide cree que "queda patente que Alvarellos non está cualificada para dirixir o persoal municipal ao deixarse contaminar nun proceso dirixido por ela mesma, e no que hai sospeitas de que durante o proceso mantivo contactos con aspirantes e membros do tribunal". "Afirmamos con rotundidade", afirmó el concejal popular, "que Paula Alvarellos non pode seguir á fronte do persoal municipal xa que demostrou non ter neutralidade nun proceso selectivo".

"Trata con cariño a mi cuñado"

Tras desvelarse las sospechas por posibles filtraciones, uno de los vocales del tribunal informó de que antes del examen había recibido un mensaje de Whatsapp de un conocido que decía: "Buenos días, te paso los datos de mi cuñado que se examina hoy, para que lo trates con cariño". El fiscal analiza las circunstancias y constata que el "cuñado" había sacado una de las notas más bajas en el supuesto práctico y no aprobó. No ve, por tanto, ninguna actuación delictiva.