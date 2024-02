El Concello desestimó a Interpárking, la empresa que gestiona los tres aparcamientos municipales subterráneos, una subida del 1,5% de las tarifas para este año. Esa actualización estaba prevista en el acuerdo que la firma y la administración local suscribieron en el anterior mandato municipal, según el cual la empresa repintó las plazas para dimensionarlas, ya que el tamaño que tenían, de los años ochenta, no se ajustaba a las dimensiones de los vehículos de hoy en día. Esta circunstancia, en la práctica las hacía inaccesibles para muchos conductores.

Al habilitar plazas más grandes se redujo el número de huecos disponibles, y aunque el gobierno local defendió entonces que la mayor comodidad de los estacionamientos aumentaría su uso, Interpárking quiso asegurarse una compensación por una hipotética reducción de la rotación. Esa subida del 1,5% durante diez años añadida al IPC (este año fue del 3,4%) le fue autorizada para el año pasado, lo que en ese momento fue muy criticado por comerciantes y hosteleros de Lugo Monumental.

Este incremento estaba enmarcado en el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión, que además fue ampliada durante un año, hasta 2036. Sin embargo, está supeditado al resultado del control financiero anual de la concesión. Para poder justificar la subida, la empresa tenía que aportar documentación que permitiera analizar la cifra de ingresos. El Concello explicó que Interpárking no presentó esa información, por lo que no se pudo hacer el estudio comparativo en relación a los años de la concesión inmediatamente anteriores a la modificación del contrato, por lo que la subida del 1,5% no le fue autorizada. La empresa recurrió esta decisión y el gobierno local desestimó el recurso.

Los párkings de A Constitución, Santo Domingo y Praza de Ferrol suman 486 plazas. La hora cuesta 2,15 euros y el día, 6,95 en el primero y 7,95 en los otros dos. La aplicación P-APP permite descuentos del 10% en cada minuto y en algunas otras tarifas.