El Concello de Lugo negocia la renovación del contrato de atención del Gustavo Freire

La concejala de cultura del Concello de Lugo, Maite Ferreiro, afirmó que el gobierno local está trabajando en la renovación del contrato de atención del auditorio municipal Gustavo Freire. Explicó que "este contrato é necesario para garantir o funcionamento do auditorio municipal e a atender as necesidades dos distintos grupos de música, teatro e danza que utilizan as instalacións".

Ferreiro recordó que el auditorio Gustavo Freire acogió "durante o ano de pandemia máis dun cento de actividades culturais seguras" y avanzó que "esta instalación continuará a acoller unha programación variada, con espectáculos para os distintos públicos, garantindo que toda a veciñanza poida acceder a actividades culturais que correspondan cos seus gustos".

La responsable de cultura indicó que el gobierno local está trabajando "na mellora deste contrato, o que nos permitirá avanzar na calidade e atención deste espazo".

En cuanto a las perspectivas de inauguración del nuevo auditorio de Magoi, Maite Ferreiro indicó que "seguimos a traballar na súa reparación, despois de que a Xunta de Galiza o entregara en mal estado".