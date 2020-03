El Concello de Lugo negocia comprar una finca para urbanizar la zona de la intermodal

El Concello de Lugo está negociando la adquisición de una finca imprescindible para la urbanización de la estación intermodal. Según informó este lunes el concejal de urbanismo, Miguel Couto, ese será uno de los detalles que el Ayuntamiento dará a conocer en la reunión convocada por Adif para el jueves con el objetivo de repasar en qué punto del proyecto está cada una de las administraciones implicadas.

La parcela en cuestión, que está vacía, se encuentra en el principio de la Rúa Alta y como la urbanización del entorno es tarea del Ayuntamiento, ya está en contacto con los propietarios para ver si de puede llegar a un acuerdo. Couto confía en que finalmente se logre, pero también puntualiza que si no fuera posible el Concello cuenta con la posibilidad de expropiarla.

Otra cuestión en la que trabaja el gobierno local es qué grado real de protección tiene el edificio de Correos. "Hay una discrepancia entre la memoria del PXOM, donde no aparece como un bien protegido y el documento gráfico del PXOM, en el que sí se incluye como un bien protegido no solo el edificio de Correos sino también el espacio que hay entre ese inmueble y el propio edificio de la estación", explica. No está claro qué se hará en caso de que se pruebe que no goza de una protección especial, si se optará por su conservación o si se podría prescindir de él.

La previsión es que Adif dé cuenta en esa reunión de algunas soluciones constructivas ya perfiladas en el proyecto. Está previsto que envíe al encuentro, que tendrá lugar en Lugo, a técnicos de la Ute adjudicataria.

Por su parte, la Xunta ha adjudicado recientemente la redacción del proyecto de la estación de autobuses pero todavía no está firmado el contrato con la adjudicataria por lo que no se han iniciado esos trabajos. Adif manifestó su interés en que acudiera a la reunión el consultor encargado de la redacción, pero su presencia tendrá que esperar.