El Concello mejorará la comunicación con A Cheda y el río por Pousadela

La alcaldesa, Lara Méndez, y el concejal de Medio Ambiente, Miguel Fernández, acudieron al barrio de A Cheda para presentar a los vecinos el arreglo de la Rúa Pousadela que el gobierno local prevé sacar a contratación hoy. Se trata de una intervención en un vial que une la Ronda do Carme con la Avenida dos Deportes a través de A Cheda, por lo que es una vía de comunicación clave tanto para conectar el barrio con el centro de la ciudad como este con la zona del río. Es una actuación que se llevará a cabo dentro de la estrategia europea Dusi Lugo Muramiñae.

El hándicap que tiene la Rúa Pousadela para una mejora al nivel que desearía el vecindario es que parte de ella forma parte de una unidad de suelo de propiedad privada que está sin desarrollar urbanísticamente, explicó la regidora. "Só podemos mellorar a rúa, pero non ampliala, como nos gustaría", señaló Méndez, aunque también hay voces que abogan por mantener la estructura de camino tradicional que tiene ahora mismo en su parte más próxima a la Ronda do Carme, donde no se renovará el firme sino que solo se mejorará el alumbrado.

Dadas las circunstancias, el Concello actuará en 282 metros. Desde la Avenida dos Deportes hasta Río Eume, un tramo que ahora es de arena, se hará un pavimento de hormigón, al igual que en el área que existe a la altura del cruce de Pousadela con Río Masma. El objetivo es que la superficie "concorde o máximo posible en todo o ámbito". explicó la alcaldesa.

En los doce metros anteriores al cruce de Pousadela y Avenida dos Deportes se instalará una fila de separadores, que irán fijados a la cimentación, con los que se pretende mejorar salidas de vía tanto de vehículos como de personas y que estas transiten por la zona verde que hay a esa altura y que no está adaptada para ese uso.

Por último, el Concello actuará en el tramo de la Rúa Pousadela que une Río Eume y Río Landro. Ahora mismo, este tiene una capa de riego asfáltico que está muy deteriorada, en parte debido al elevado tráfico que soporta.

La mejora de la Rúa Pousdadela se enmarca dentro de la estrategia europea Dusi Lugo Muramiñae

Debido a que entre las calles Río Eume y Río Landro se interrumpe el tránsito peatonal, el Concello tiene previsto realizar una roza profunda y perfilar los taludes para evitar que las escorrentías puedan afectar a los edificios que hay en la zona. Asimismo, cubrirá con una capa de canto rodado la franja más próxima a las viviendas para facilitar el paso de los peatones. También prevé hacer un pequeño trozo de acera en la zona donde viven más vecinos.

Cerca de la nueva pasarela sobre la N-6 hay una pequeña zona verde que el Concello también acondicionará. Tiene una arqueta y una gran pendiente transversal y lo que se hará será un aporte de vegetal y una plantación de arbusto. "Ademais de mellorar a estética do lugar evitarase o paso de viandantes", explicó Méndez.

El Concello actuará en el firme de la Rúa Pousadela y también en el alumbrado. Renovará las luminarias para sustituirlas por lámparas led, más eficientes, y colocarán más puntos de luz.

El Concello prevé licitar la obra este miércoles por 147.042 euros y con un plazo máximo de ejecución desde el inicio de los trabajos d seis meses. "Permítenos completar o percorrido deseñado para mellorar a conexión do centro histórico co Miño", destacó la alcaldesa.