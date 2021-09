O Concello de Lugo estudará "cinco pequenas modificacións puntuais" no percorrido dos buses urbanos apenas tres meses despois da súa reorganización, acometida en xuño. Estes posibles cambios afectarían ás liñas 3, 4.2, 5 e 13.

Así o confirmou este martes o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, logo de reunirse a Mesa de Transportes. "Recibimos propostas dos grupos da oposición para realizar un total de cinco pequenas modificacións puntuais no percorrido dos buses, que estudaremos para comprobar a súa viabilidade”, indicou o nacionalista.

Arroxo lembrou que "co novo modelo estamos a utilizar practicamente a totalidade da bolsa de kilómetros contemplada no contrato asinado polo anterior goberno o que non nos permite engadir máis metros de percorrido nunha zona sen retiralos noutra”.

O responsable de mobilidade, que nos últimos meses se enfrontou a queixas en varios barrios e parroquias onde os veciños din que perderon servizos, esgrimiu na reunión datos do novo modelo de transporte público. "Uns 80.000 veciñas e veciños de Lugo contan con conexión directa co Hula, o dobre que os 40.000 do modelo anterior, e O Ceao aumenta as conexións coa veciñanza do mesmo xeito, pasando de 40.000 persoas que tiñan bus para a zona industrial co antigo modelo a 70.000 co actual", indicou.

Arroxo, que lembrou que o proxecto foi aprobado co apoio de todos os grupos da corporación e que se tiveron en conta as solicitudes dos veciños, anunciou que nos vindeiros días manterá unha xuntanza co delegado da Xunta para revisar a situación dos buses no Carqueixo. "Desde o Concello queremos garantir que a veciñanza da zona teña acceso ao bus”, indicou, antes de engadir que se necesita a aprobación do Gobierno galego xa que a parada tería que situarse nun vial da súa propiedade.

As modificacións que se analizarán

Na liña 3, os grupos da oposición solicitan que o traxecto de volta desde Conturiz se realice por Ramón Ferreiro. "Este cambio deixaría a zona de Montirón sen bus, mais desde a área de Mobilidade estudarase a posibibilidade de facer chegar o percorrido ata a Fonte do Rei", indican.



Na liña 4.2, o goberno municipal estudará a proposta de modificar o percorrido para chegar á rúa Venancio Senra para comunicar co colexio do Sagrado Corazón. Esta proposta implicaría deixar sen cobertura a parte baixa da Calzada das Gándaras.



O goberno recolleu dúas propostas para modificar a liña 5. "A primeira, para solucionar a parada do Carqueixo, implicaría dar a volta na A-6, o que faría que o bus urbano deixara de conectar o barrio da Residencia e a Avenida das Américas. Desde o goberno buscarase na xuntanza coa Xunta de Galiza mellorar esta problemática cunha nova parada que de servizo á zona, sen aumentar o percorrido do bus urbano", explica a tenencia de alcaldía nun comunicado.



Outra das solicitudes da oposición para a liña 5 é a mellora das frecuencias da liña, modificando o percorrido na Residencia, circulando polas rúas Río Ulla e Azalea. Esta proposta diminuiría o número de paradas no barrio.



Na liña 13, a oposición propuxo que o percorrido chegue ata a Avenida da Coruña.