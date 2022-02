El Concello de Lugo culpa a la Xunta de la anulación de multas en pandemia

El portavoz del gobierno local, Miguel Fernández, ha asegurado este jueves que el Ayuntamiento de Lugo ya le advirtió a la Xunta "dende o primeiro momento da falta de competencias dos concellos para actuar nesta materia".

Esta respuesta se produjo a raíz de que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo anulase dos multas impuestas por la Policía Local a sendos establecimientos de hostelería del centro de la capital lucense por atender a clientes fuera del horario fijado por la Xunta para combatir la pandemia.

“Esta sentenza vén a referendar que o noso criterio era acertado, en consonancia co da Avogacía do Estado, e que a determinación da Xunta non era máis que unha derivación indebida de funcións, unha nova mostra do seu empeño por delegar nas administracións locais cada vez máis obrigas pero sen aportar ningún tipo de recurso para que poidamos asumilas”, dijo el portavoz municipal.

Miguel Fernández critica que además de asumir unas tareas que no le correspondían al Concello ahora tendrá que asumir los costes procesales de los recursos

El concejal precisó que la propia magistrada "deixa constancia das eivas que tiveron as pretensións da Xunta, fundamentándoas, primeiro, en que o marco normativo que rexía non as contemplaba, e, logo, e precisamente para corrixilo, na modificación que houbo que realizar á Lei 8/2021 de 25 de febreiro para favorecer o seu encaixe xurídico".

Miguel Fernández dijo que en el primer año de pandemia, hasta que la Xunta modificó la Lei de Saúde de Galicia, en febrero de 2021, solo se presentaron 12 recursos a las 1.000 multas impuestas por la Policía Local.

"Ademais de ter que asumir unhas tarefas que non nos correspondían, agora deberemos cargar tamén cos custos procesuais dos recursos", lamentó este concejal.

Miguel Fernández explicó que para tramitar estas sanciones el Concello de Lugo tuvo que modificar hace un año el contrato en vigor para incrementar el cometido de la empresa que colabora en la gestión administrativa y recaudación de multas "ante a insuficiencia de facelo con medios técnicos e recursos humanos propios", lo que, según recordó este edil, le supone un coste anual de 58.080 euros a razón de 40 euros (sin Iva) por cada acta tramitada.