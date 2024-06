El Concello de Lugo adelanta dos horas el cierre de las discotecas urbanas

El Concello de Lugo aprobó este jueves una modificación del horario de funcionamiento de las discotecas situadas en zonas residenciales o saturadas, de forma que deben adelantar dos horas el cierre, de las 6.00 a las 4.00 horas. La medida se adopta para proteger el descanso nocturno y evitar otras molestias derivadas del funcionamiento de estos locales de ocio nocturno y no afecta a las que están en polígonos industriales o a las afueras de la ciudad.

Los locales que tendrán que adelantar el cierre son la discoteca Lux Inferno, que abrió el año pasado en la Ronda das Mercedes, y Panda, un local de Recatelo que tiene licencia de discoteca pero que en realidad funciona como after.

Podrán seguir funcionando hasta las 6.00 de la madrugada las otras discotecas de Lugo: Zouk, en As Gándaras; Morango, en O Ceao, y Exágono, en la carretera de Santiago.

La medida responde a las quejas vecinales

"A medida xurde a raíz das numerosas denuncias veciñais derivadas do funcionamento da actividade de discoteca en zonas residenciais da cidade polo que, tendo en conta a potestade dos concellos para intervir na regulación dos horarios, considerouse oportuno acordar unha redución do horario xeral de peche desta categoría de establecementos coa fin de conciliar o ocio nocturno co dereito ao descanso dos residentes”, explicó el primer teniente de alcaldesa y responsable de Mobilidade, el nacionalista Rubén Arroxo.

Los concellos tienen margen para adelantar dos horas el cierre

Los horarios de los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas están regulados por una orden autonómica, que establece las 4.00 horas como límite para los pubs y las 6.00 para las discotecas. Esta orden permite a los concellos adelantar el cierre en un máximo de dos horas en áreas de alta concentración de este tipo de actividad, que estén delimitadas como zonas residenciales, que estén medioambientalmente protegidas o saturadas o cuando la actividad impide el descanso del vecindario.

El gobierno lucense se ha acogido a esta posibilidad, ante las quejas recibidas de vecinos, sobre todo de Recatelo por el funcionamiento de Panda, y ha decidido reducir su horario lo máximo permitido, dos horas.