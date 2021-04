Publicadas as listaxes provisionais de admisión nas escolas infantís municipais

O concelleiro de Educación e Difusión do Coñecemento, Felipe Rivas, informou que este luns se publicaron as listaxes provisionais de solicitudes nas escolas infantís xestionadas Concello de Lugo.

Felipe Rivas informou que “vimos de publicar o listado de solicitudes que foron admitidas ou desestimadas por falta de documentación, que poderá ser achegada ata o 7 de maio”. A documentación poderá presentarse mediante o rexistro electrónico do Concello de Lugo, o rexistro presencial solicitando cita previa ou calquera outro rexistro público.

Unha vez se peche o procedemento de achega de documentación, a Concellería de educación publicará as listaxes definitivas, e iniciará o procedemento de adxudicación de prazas. As listas poden consultarse nos taboleiros de anuncios das distintas escolas e do Concello de Lugo, ademais de nas oficinas da Concellería de Educación.