O Concello de Lugo pon en marcha unha iniciativa para impulsar os oficios artesáns

O tenente alcalde, Rubén Arroxo, presentou este venres a Mostra de Vellos Oficios Artesáns que comezará o vindeiro domingo en manterase durante todos os domingos de agosto e o 5, 11 e 19 de setembro.

Desde a área de Cultura plantéxase esta iniciativa para “facilitar o coñecemento dos oficios tradicionais a través de experiencias en directo que mostren o bo facer das e dos artesáns”, segundo o exposto por Rubén Arroxo.

As mostras presentaránse nos soportais da Casa do Concello e na praza Maior e nelas participarán cada día dous profesionais de distintas especialidades, entre as que se atopan a madeira, os instrumentos musicais, a cestería ou o metal, entre outras.

“Este proxecto de promoción dos vellos oficios céntrase nas labores tradicionais que manteñen vivos mestres e artesáns, e poderase ver a técnica destas disciplinas que sobreviviron á produción industrial”, explicou o tenente alcalde, ao que engadiu: “A actual sensibilización contra o cambio climático facilitou a recuperación destes oficios e a incorporación de persoas novas a este sector”.

Programa

18 de xullo: Especialidade Madeira Instrumentos musicais: Zanfonas e pandeiretas, Xoan Manuel Tubio Fernández Xaneco Torno Tradicional do Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Arturo Iglesias.



1 de agosto: Cestería, Chus Labrador Sequeiros Elaboración de cabezudos, Marga Portomeñe



8 de agosto: Cestería, Carmen Fieiras Canteria, Ramón Villar Gómez



22 de agosto: Cestería, Idioia Cuesta Corozas de Xunco, Álvaro M. Leiro



29 de agosto: Carpintería tradicional, Ignacio Gómez Abrau Madeira e fibra: Silleiro Tórdea, José Luís Castro Gómez



5 de setembro: Alfarería: Bautizo de Torno, Antón Román Alfarería: Obradoiro de barro, Susana González Amado



12 de setembro: Metal e madeira: Navalleiro, Jorge Román Toquero – Hyottoko Artesanía Metal Latoeiro, Fernando Reboredo



19 de setembro: Madeira: Zoqueira, Elena Ferro Cerería, Alberto Uría