Lugo pide permiso para montar rampas para bañarse en el Miño este verano

El Concello de Lugo registró este lunes una solicitud a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) para poder instalar dos rampas de acceso al río Miño en la zona donde tenía previsto acondicionar un área pública de baño, consistente en piscinas flotantes. Esta fue rechazada sistemáticamente por la Xunta por su impacto en la colonia de mejillones de dos especies vulnerables.

"Non é propiamente a praia fluvial para a que dispoñemos da concesión por 25 anos pero non imos renunciar a que os lucenses poidan exercer o seu dereito a bañarse con comodidade no río”, afirmó la alcaldesa, Paula Alvarellos, tras reunirse con el presidente de la Confederación Hidrográfica, José Antonio Quiroga, a quien agradeció la "diligencia" con que este organismo se ofreció a estudiar la petición municipal.

La obtención del permiso para instalar las rampas exige exposición pública del proyecto y autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, un trámite que debe hacer la CHMS, según explicó el gobierno local.

El ejecutivo informó de que la alternativa que ha buscado ante la "intransixencia" de la Xunta cumple con todos los requisitos que Patrimonio Natural fue señalando en los sucesivos informes que emitió sobre el primer proyecto.

Las rampas que se instalarían como máximo desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre en la misma zona donde estaban previstas las piscinas flotantes que el gobierno local considera que la Xunta llegó a autorizar. En realidad siempre fue un permiso condicionado a la comprobación y la conservación de especies protegidas, aunque la Xunta fue introduciendo variables y condicionantes en sus informes posteriores.

Cómo son las rampas

Las rampas cumplen todas las normas vigentes en materia de industria, seguridad y salud, miden 200 centímetros de ancho por 495 centímetros de largo y están formadas por estructuras de aluminio y una superficie transitable de PVC que imita la madera y que permite caminar sobre ellas sin calzado de forma segura. Se eligió PVC en vez de madera porque es un material más estable frente a las variaciones de temperatura y de humedad y más resistente a las abrasiones, lo que evitará lesiones por astillas, explico el ejecutivo.

En la parte superior, las rampas llevarán una barandilla, para evitar un mal uso de ellas y para proporcionar seguridad a quienes las usen. Ese apoyo estará formado por puntales metálicos unidos por cuerda náutica de naylon marítimo, un material que no sufre putrefacción. Los soportes también son de calidad naval y anticorrosivos, por lo que no contaminan, destacó el gobierno.

Alvarellos destacó la rigurosidad del trabajo técnico realizado desde el área de Transición Ecolóxica para diseñar este proyecto y contemplar todas las indicaciones necesarias para corregir aquellos aspectos a los que la Xunta fue viendo problemas cada vez que el Concello intentaba que fueran autorizadas las piscinas flotantes.

Protección del entorno fluvial

Las estructuras serán de fácil montaje y desmontaje, para afectar lo mínimo posible al entorno fluvial. Se amarrarán al terreno en la orilla del río, "onde non existe risco de afectar a ningunha especie animal ou vexetal protexida", destacó la alcaldesa. Las rampas se atarán con grilletes a muertos de hormigón, lo que evitará que se muevan por el efecto de la corriente o de otros imprevistos, lo que además facilitará su adaptación a posibles aumentos o disminuciones de caudal.

"A instalación das ramplas non implicará a modificación do leito do Miño, e aínda que se colocarán elementos de formigón nas beiras para o amarre, serán debidamente retirados cando se saque a estrutura”, explicó el gobierno.

Además, durante la ejecución de las obras se evitará enturbiar el agua, no se depositarán residuos ni en el cauce ni en los márgenes y se mantendrá abierta la servidumbre de paso. El montaje y el desmontaje se hará de forma manual y para su transporte se utilizará maquinaria de menos de 3.500 kilos de peso, con el fin de no deteriorar la ribera.

La zona y los socorristas

El lugar elegido para instalar las rampas es el mismo donde estaba previsto instalar las piscinas flotantes porque en esa zona ya hay servicios, como aseos públicos, mesas y tumbonas y un parque infantil.

El gobierno recuerda que, además, es una zona que en su día ya contó con el beneplácito de la Xunta, en base a la batimetría realizada, "que avalaba que este emprazamento cumpría coas mellores condicións para o baño e o acceso dende a beira do río".

De forma paralela, el Concello inició el proceso para contratar socorristas, al igual que todos los años.

Petición de colaboración a la Xunta

La alcaldesa confió en que el proyecto obtenga el permiso de la Xunta. "Ao igual que todo fai pensar que este ano finalmente si se poderá arranxar o caneiro do Muíño -Patrimonio Natural autorizó la traslocación de mejillones, pero con muchas exigencias-, nós tamén agardamos a máxima colaboración por parte de todas as administracións implicadas para que aos lucenses se lles permita dispoñer dun acceso ao río que faciliten o baño nunhas condicións confortables".

Alvarellos informó de que presentó a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural una solicitud para celebrar una reunión de técnicos y de políticos de ambas administraciones y de la Confederación para abordar el proyecto de la zona de baño.

Que la Xunta estudie el río

La Xunta recordó que el pleno acordó en febrero instar a la Xunta a que hiciese una prospección del río en su tramo urbano y determinara en qué lugar era viable instalar las piscinas flotantes. Como no hubo respuesta, el gobierno local propone mantener una reunión a tres bandas. "Unha vez máis, tendemos a man para que Concello, Xunta e Confederación Hidrográfica nos sentemos a tratar este tema reiterando o noso compromiso de sufragar parcial ou totalmente o custo dos devanditos traballos", afirmó la alcaldesa.

"O que queremos é que a Xunta, que ao final é quen está condicionando en última instancia a viabilidade da praiva fluvial,- nos diga primeiramente onde instalala para non perder máis tempo nin malgastar máis recursos públicos en balde", añadió Alvarellos, quien recordó el trabajo y el gasto que lleva realizando el Concello desde hace años para tratar de sacar adelante este proyecto.