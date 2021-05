O Concello de Lugo paraliza as obras de construción da urbanización das Saamasas

A área de Sostibilidade Urbana vén de decretar a paralización das obras de Urbanización do Sector Norte I do Concello de Lugo (Saamasas), por carecer da prórroga da Confederación Hidrográfica, necesaria para poder continuar as mesmas.

O concelleiro Álvaro Santos explicou que, se procedeu a "ordenar a interrupción inmediata dos traballos ao non dispoñer a Xunta de Compensación do devandito sector da imprescindible autorización da Confederación Hidrográfica para seguir realizándoos".

O Concello de Lugo daralle agora aos interesados un trámite de audiencia de 10 días para que inicien as accións que estimen oportunas.