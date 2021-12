El Concello de Lugo invierte 70.000 euros en reparaciones en la capilla de O Carme

El Concello y la diócesis de Lugo firmaban este jueves un convenio por el que la administración local concede una partida de 70.000 euros para acometer reparaciones urgentes en la capilla de O Carme, que se encuentra al pie del Camino Primitivo.

“Con esta axuda, que atende á petición da Confraría da Virxe do Carme, protexemos ademais unha xoia arquitectónica, próxima aos nosos tres bens mundiais, pero tamén todo o patrimonio que acolle no seu interior”, afirmó la alcaldesa Lara Méndez.

La diócesis cederá al Concello los terrenos ubicados en la parte posterior del templo, que se podrían acondicionar como aparcamiento público.

“Entre outras actuacións, urxe a reparación integral do tellado xa que o deterioro que presenta compromete a conservación dos bens dos séculos XVIII e XIX que atesoura no seu interior, así como a mellora do illamento exterior e a eliminación de humidades que lle afectan”, explicó ña regidora local.

Esta actuación complementa otras que desarrolla el Concello de Lugo en el marco de la estrategia Dusi Muramiñae para revalorizar el céntrico barrio de O Carme, como la humanización del Camino Primitivo y la Vía Romana XIX o las catas arqueológicas.