O Concello de Lugo informa dunha nova renovación de asfalto na zona da Campiña

Desde a Tenencia de Alcaldía do Concello de Lugo infórmase de que nos vindeiros días se realizará unha actuación de mellora nas pistas que unen a N-640 coas naves da Campiña, renovando o asfalto do treito que quedou pendente despois da renovación executada o ano pasado, correspondente ao treito que une as naves da Campiña coa Rolda Leste.

A solución adoptada consiste na aplicación dunha capa de rodadura baseada en mestura asfáltica en quente, que asegurará o selado do firme ante a acción da auga superficial, o que asegurará que a intervención sexa duradeira. Nos vindeiros días renovarase a sinalización horizontal da zona e adaptaranse as distintas tapas de rexistro á nova altura da banda de rodadura.

A concellería de Infraestruturas actuou nas dúas pistas que comunican a N-640 coas naves da Campiña

Desde a Concellería de Infraestruturas Urbanas continúase a traballar na mellora dos barrios da cidade e das zonas industriais, mellorando a calidade de vida das veciñas e veciños que a diario utilizan estas rúas.