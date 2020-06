Con flores e música, o Concello de Lugo homenaxeou este martes no cemiterio de San Froilán as persoas falecidas durante a emerxencia sanitaria. "Quixemos honrar así todas aquelas persoas que, pola situación de excepcionalidade que se estaba a vivir, non puideron estar acompañadas polos seus familiares", explicou a concelleira de Participación, Cristina López.

O acto, que se realizou respectando todas as medidas establecidas polas autoridades sanitarias, quixo ser unha homenaxe para todas as persoas que perderon a vida e tamén "un xeito de acompañar a quen tivo que afrontar a perda dun ser querido sen poder despedirse".

"A despedida é un eixo fundamental no proceso de superación dunha perda pero, por causa da situación excepcional, isto non foi posible", recordou López.