O Concello de Lugo entrega libros infantís ao Hula para completar a súa biblioteca

A concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, e o Tenente Alcalde, Rubén Arroxo, fixeron entrega oficial de un lote de libros infantís á biblioteca do Hula.

Arroxo afirmou que "os libros fan pasar o mellor posible uns días de hospitalización, as administracións deberíamos aprender destes pequenos detalles e deixar a un lado as diverxencias políticas". "Sen dúbida será un bo agasallo de Reis para todas as crianzas que se vexan obrigadas a pasar o Nadal ingresadas neste hospital e para todas as que veñan no futuro", engadiu.

Os libros, que estarán recollidos na propia biblioteca do Hula, serán repartidos para pacientes de distintas áreas do hospital segundo as necesidades dos diferentes servizos, e sempre, adaptándose á realidade de pacientes que reciban os mesmos. O servizo de humanización do Hula estará en contacto co departamento de Cultura do Concello de Lugo para colaborar en calquera cousa que mellore a vida das persoas que permanezan ingresadas no centro hospitalario.

No acto de entrega, que se fixo no hall do propio hospital, tamén estiveron presentes o director de procesos con ingreso da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (Eoxi) de Lugo, Cervo e Monforte, Fernando Fernández Lamelo, e unha das responsables de humanización do edificio, Gloria Enríquez.

Esta entrega enmárcase nunha campaña de reparto entre diferentes asociacións e colectivos que, pola súa ubicación, teñen un difícil acceso ás bibliotecas públicas.