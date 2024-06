El Concello de Lugo dio este año 83 licencias de obra y hay 296 en espera

El Concello de Lugo concedió en los casi seis meses que van de año 83 licencias de obra —entre enero y abril de 2023 fueron 76— y hay otros 296 proyectos que esperan permiso, según datos aportados por el gobierno. Esos expedientes están en distintos estados de tramitación. Los hay pendientes de informes de otras administraciones, otros a la espera de que los interesados enmienden deficiencias técnicas o documentales y están los que aguardan por informes de los técnicos municipales.

El ejecutivo no precisa cuántos expedientes hay en cada situación ni a qué años corresponden, aunque muchos de los que se están informando por primera vez en este momento son de 2022. Hay algún caso especialmente llamativo, como el de un promotor que, según explica, presentó el proyecto para construir una vivienda en la Rúa Armórica en 2019 y sigue intentando obtener licencia.

El gobierno local destaca el esfuerzo que la administración está haciendo para agilizar la gestión tanto de las licencias como de otras materias, como planeamiento, rehabilitación y proyectos urbanísticos. Con ese fin, incorporó en febrero un director general de Urbanismo, una figura habitual en otras ciudades y que Lugo no había tenido antes.

El Concello concedió 921 títulos urbanísticos habilitantes en lo que va de año, entre licencias y comunicaciones previas, por un valor total de 40 millones, según informó el gobierno

Hipólito Pérez Novo lleva apenas cuatro meses y asumió un área con muchos condicionantes, como el atasco de asuntos y vacantes de jefaturas de departamentos y de puestos de otras áreas municipales que están repercutiendo en la suya, como puede ser el del técnico que informa los proyectos de actividades de la zona rural. También se encontró con un servicio de Arquitectura con problemas de funcionamiento.

Y a eso se podría sumar su propio perfil, un jurista especializado en planeamiento y disciplina que estuvo al frente de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) de la Xunta.

Todas estas circunstancias hacen que los resultados del impulso que la nueva alcaldesa, Paula Alvarellos, se propuso dar a la gestión urbanística en general y a las licencias en particular estén siendo modestos, al menos en el ámbito de las licencias.

La incorporación de Pérez Novo supuso cierto impulso al trabajo, con redistribución de materias entre los arquitectos, priorización de asuntos y apoyo a los profesionales cuando hay dudas o criterios dispares, aunque todavía no en la medida en que se necesita, según el criterio de algunos profesionales. Algunos técnicos también ven con preocupación los reparos que se están poniendo a algunos proyectos y el hecho de que se estén remitiendo expedientes a la Aplu para que examine la legalidad de lo que se plantea.

Son tendencias que, según algunos arquitectos, tanto externos como del propio Ayuntamiento, se están acentuando y obedecerían a un mayor celo en el cumplimiento de la normativa. Así, se están denegando algunos permisos que hasta no hace mucho no encontraban mayor dificultad, como los de obras menores en viviendas de polígonos que aún no están legalizados.

También está sorprendiendo la remisión a la Aplu de algunos expedientes, como algunos relativos a solicitudes de certificados de inexistencia de infracción urbanística o de prescripción de la acción reponedora. Se teme que algunos sean devueltos.

El PP pide más agilidad en el estudio y el informe de licencias de obra y más atención presencial para la resolución de dudas

Desde enero, el Concello envió 25 casos a la Aplu. El gobierno recuerda que esta tiene competencias en suelo rústico o en zonas verdes, espacios libres, viales, equipamientos y dotaciones públicas del ámbito urbano. Es esa la razón por la que, por ejemplo, remitió un expediente de una casa de Recatelo que con el nuevo PXOM quedó fuera de ordenación, pero donde a priori estaría permitido retomar la actividad que tuvo en su día. También están yendo a la Aplu proyectos de legalización de edificaciones en suelo rústico.

El gobierno, por su parte, destaca el volumen de permisos urbanísticos que se están concediendo, como las 83 licencias aprobadas desde enero y las 838 comunicaciones previas de obras. "En total foron 921 títulos urbanísticos cun investimento superior a 40 euros", señala.

De las 83 licencias, 21 superan los 300.000 euros

De las 83 licencias aprobadas en lo que va de año, 21 fueron de proyectos de más de 300.000 euros (edificios de viviendas, naves empresariales...) y que tienen cierto impacto en la ciudad. Predominan los permisos de obras más modestas, aunque también importantes en el día a día de vecinos y negocios, como rehabilitaciones, ascensores, viviendas unifamiliares y actividades.

En este momento hay proyectos de edificios de viviendas en varias zonas de la ciudad pendientes de aprobación, al igual que de ampliaciones de actividades empresariales o de implantación de nuevos servicios, como una red de gas.



El PP, único grupo de la oposición, insiste en pedir más agilidad en el estudio e informe de las licencias y más atención presencial para resolución de dudas. Ve urgente sacar las bases para no perder ayudas de rehabilitación en el casco histórico y ve infrautilizada la empresa de vivienda y suelo.

Ocho arquitectos, dos servicios sin jefe y otro a punto y un director al frente

La gestión urbanística municipal tiene varios hándicaps. El servicio de Licenzas está sin dirección desde hace meses y como también está vacante la adjuntía, la validación jurídica de los permisos urbanísticos está delegada en el jefe de Urbanismo —que se jubila en unos dos meses— y en otra jurista de este servicio, un departamento que sumó carga de trabajo y de responsabilidad.

Desde hace unos días está vacía también la dirección de Arquitectura. Está por ver si se incorpora la profesional externa que fue descartada en 2021 y ganó en el juzgado. El director general hizo una redistribución de tareas entre los ocho arquitectos (hay otra plaza vacante). Y, para agilizar, la alcaldesa delegó en él la aprobación de las obras mayores que no superan los 300.000 euros, que ya no van a junta de gobierno. Algunas se estarían viendo frenadas por un mayor celo normativo.

Listo para aprobar el plan para edificar al lado de la N-6 y en trámite otros

La gestión urbanística abarca mucho más que las licencias. El gobierno recuerda que está tramitando varios desarrollos de suelos, como el plan para edificar al lado de la N-6, en el entorno de la gasolinera Galp, donde se prevén unas 70 viviendas. Está listo para su aprobación en pleno. También tramita otros urbanizables, varios planes especiales para implantar dotaciones y modificaciones puntuales del PXOM.

El ejecutivo recuerda que en los últimos meses aprobó los proyectos para acabar de desdoblar Infanta Elena, para la obra del río Rato en Serra de Meira y para desarrollar una nueva bolsa de suelo industrial y comercial entre As Termas y O Ceao. Asimismo, puso a disposición suelo para la intermodal y aprobó el programa para la rehabilitación de viviendas en A Milagrosa y el barrio Feijoo, que ahora espera fondos europeos por vía autonómica.