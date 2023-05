El cementerio de San Froilán se quedará desde el lunes con solo dos de los seis trabajadores que debería tener y no se podrán garantizar los entierros. El grito de alerta lo dio la concejala nacionalista Cristina López, encargada del servicio, que culpabilizó de la situación a los socios socialistas del gobierno, como responsables de la contratación de personal.

López advirtió que la situación es crítica, porque enterrar a los muertos es una necesidad "básica" y consideró "inexplicable" que se mengüe ese departamento y no se contraten trabajadores para un servicio que resulta "esencial".

El problema del cementerio viene de lejos y, de hecho, desde hace tiempo hay quejas ciudadanas porque solo era posible ya hacer entierros por las mañanas, dada la falta de trabajadores. Ese límite complicaba la posibilidad de muchos familiares de asistir a los entierros, al coincidir con horas de trabajo.

La situación se complica ahora. El cementerio debería tener seis trabajadores, según la relación de puestos de trabajo del Concello (RPT), pero el hecho es que desde hace tiempo hay una plaza vacante que no se cubre y, a mayores, ahora se jubiló otro trabajador, otro está de baja por enfermedad y un cuarto estará de vacaciones desde el lunes.

La suma de todas esas circunstancias provoca que solo vayan a quedar dos operarios disponibles para desarrollar un trabajo que, recordó Cristina López, hay que hacer los 365 días del año.

Pero no solo es que haya pocos trabajadores teniendo en cuenta que hay que hacer entierros todos los días, es que dos personas no llegan en la mayoría de los casos para poder depositar los féretros en los sepulcros, advierte López. "Se hai que coller a caixa con cordas para baixala, fan falta dúas persoas na cabeceira e dúas nos pés", dice la edil, que señala que otro procedimiento sería arriesgado para la seguridad de los trabajadores y, por tanto, también para realizar de forma correcta y respetuosa el enterramiento.

La edil nacionalista, que abrió con su denuncia un nuevo encontronazo con los socios socialistas del gobierno, dice que detrás del problema hay una cuestión de modelo, dado que el BNG se niega a privatizar ese servicio, que es en su opinión lo que quieren hacer los socialistas.

Versión socialista

Desde el PSOE, en tanto, negaron tener responsabilidad en la situación y consideraron que hay un problema de "mala" previsión y gestión del servicio por parte de la responsable nacionalista.

El departamento de Personal avanzó que en la junta de gobierno del miércoles "se comprometerá" una plaza de enterrador con cargo a la oferta pública de empleo de 2023, algo que, recalcó, sabe la edil de Participación, a la que se le notificó el jueves ese paso, dijo.

A mayores, Personal defendió que las bajas se están cubriendo con las bolsas de empleo, pero explicó que la que acaba de complicar la situación en el cementerio se produjo este mismo viernes y, por tanto, llevará algunos días poder contratar a un trabajador.

Pero, a mayores, desde esa área dirigida por los socialistas también se hizo hincapié en que la gestión del cementerio le corresponde al BNG, que, recalca, tiene capacidad para sacar un contrato para dar ese servicio, atendiendo las demandas ciudadanas, de "forma externalizada", mientras se tramita la creación de nuevas plazas, como hacen otros departamentos del Concello, dice.

El BNG dice que no puede repetirse un 'caso 010' y el PSOE ve "mala" gestión

Enterrar a los muertos es un servicio "básico" y no se puede externalizar. La ciudad no se puede arriesgar a que ocurra lo mismo que pasó con el 010, defendía la edil Cristina López. Recordaba que la atención telefónica del Concello se dejó de prestar de un día para otro porque la empresa que lo daba, pese a ser puntera a nivel estatal, desapareció. Lugo, recordó, se quedó meses sin ese servicio de atención a los ciudadanos, pero no se puede arriesgar a que pase algo similar con los entierros, sostiene. Además, la edil nacionalista dice que no es legal tener un servicio público y otro privado a la vez.

El departamento de Personal, al frente del que está la socialista Paula Alvarellos, mantenía una postura distinta y, en una nota, sostenía que los nacionalistas pueden externalizar solo temporalmente el servicio, hasta que el Ayuntamiento contrate los trabajadores necesarios.

Pero ese paso de contratar personal externo a través de una empresa lo tiene que dar el BNG, advertían los socialistas, que no dejaron de atacar la "falta" de gestión de los nacionalistas, algo que no es ninguna novedad y que ya se vio hace dos años cuando se negaron a permitir la instalación de las barracas de San Froilán y cuando reniegan de iniciativas que ellos mismos aprobaron, como la creación de las Zonas de Bajas Emisiones o las peatonalizaciones que no ejecuta el BNG, dicen.

Los socialistas creen que los nacionalistas caen en una "autodesautorización" e insisten en que el problema del cementerio deriva de una "mala" previsión y gestión del servicio.

Hay días de cuatro enterramientos y días de ninguno

El impacto de la falta de personal en el cementerio va a depender en parte de los fallecimientos que se produzcan en Lugo. Cristina López decía que la actividad varía mucho y hay días de cuatro entierros y días de ninguno. Advertía, eso sí, que últimamente hay mucha faena y los trabajadores ya estaban teniendo que hacer un trabajo ingente.

Los operarios del cementerio realizan una labor con mucha "carga física", que no se limita a hacer los enterramientos. Lo habitual es que antes de meter un cuerpo haya que levantar una lápida, sacar los restos de otro difunto, acondicionar el sepulcro..., señalaba la edil. Dice que los trabajadores hacen todo lo que pueden, pero están desbordados.