El Concello de Lugo justifica que no puede arreglar una avería en el suministro de agua que afecta desde el sábado a cientos de vecinos de la calle Rei Don García porque asegura que carece de brigada de fin de semana.

Además, hasta el lunes no se procederá a iniciar el arreglo de la avería porque la brigada de aguas no asume las urgencias del fin de semana, debido a un conflicto con el Concello

Los vecinos de esta calle y de otra contiguas del barrio de Sanxillao están sin agua desde el sábado como consecuencia de la rotura de una tubería a la altura de los números 41 y 43, tras la cual el jefe del servicio procedió a cortar el suministro quedando afectados ocho bloques de edificios, según el gobierno local.

Además, hasta el lunes no se procederá a iniciar el arreglo de la avería porque la brigada de aguas no asume las urgencias del fin de semana, debido a un conflicto con el Concello, no porque no se les pagan las horas extra a los funcionarios.



Desde el gobierno local se explica que en el próximo presupuesto se habilitará una partida para cubrir las urgencias del servicio en los días festivos.



Entre tanto, numerosos vecinos mostraron este domingo su malestar con llamadas y reclamaciones ante la Policía Local tras conocer que el arreglo de la avería se aplazaba hasta el lunes.