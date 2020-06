El juzgado Contencioso Administrativo 1 de Lugo ha emitido una sentencia en la que condena al Concello de Lugo a pagar 1.710.241 euros a la empresa Inca, concesionaria de la Fábrica de la Luz, en concepto de indemnización por las obras realizadas en la instalación y por el beneficio que ya no va a poder obtener de la misma, debido a que los responsables municipales dejaron caducar el permiso para la explotación eléctrica.

Esta actuación es la clave de decisión de la jueza Olalla Díaz: "Ha sido determinante, y por tanto esencial, el hecho de no pedir la prórroga de la concesión en el mes de noviembre de 2016", escribe en su sentencia, para añadir: "Resulta más que evidente que el Concello debe responder porque ha incurrido en un incumplimiento esencial contractual, pues existió una actuación negligente por omisiva, traducida en la imposibilidad de ejecutar el contrato".

De este modo, da por resuelto el contrato entre Inca y el Concello, por el que la empresa tenía que realizar las obras de puesta a punto de la Fábrica de Luz a cambio de su explotación eléctrica durante 38 años, y determina que la empresa ha de ser indeminazada. La jueza rechaza muchas de las partidas que reclamaba la empresa para reducir el importe final a 1,7 millones. 457.061 son en concepto de daño emergente, es decir, gastos asumidos la firma durante todo este proceso. Pero la principal partida es por el lucro cesante, el beneficio que supuestamente Inca iba a obtener durante la vida de la concesión: 1.184.407 euros.

Los servicios jurídicos municipales están estudiando el fallo judicial, que podría recurrirse ante el TSXG

Además, la jueza estable una cantidad de 724.090 euros en concepto de turbinas y materiales y equipamientos eléctricos que Inca dice haber adquirido para la Fábrica de la Luz, pero considera que en cualquier caso todo ese material, de existir, pasaría a ser propiedad del Concello de Lugo, que solo lo deberá pagar si realmente pasa a sus manos. Así, la sentencia deja el pago de esos 724.000 euros "condicionado a la previa entrega al Concello de Lugo de todos los suministros, elementos y materiales a los que se refieren las facturas correspondientes, acompañando toda la documentación pertinente, inclusive los certificados o documentos acreditativos de las garantías legales. Si no se produce dicha entrega, el Concello no estará obligado a abonar la referida indemnización".

REACCIONES. Tras hacerse pública la sentencia, que no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la alcaldesa, Lara Méndez, aseguró que los servicios jurídicos municipales están estudiando sus términos y que se adoptará la mejor decisión para los lucenses.

El PP, a través del concejal Antonio Ameijide, recordó que "a obra da Fábrica da Luz nació condenada a fracasar xa que se iniciou no ano 2008 cunha concesión que estivo baixo investigación xudicial, na que participaron o ex alcalde López Orozco e o que despois se autodenominaría como cacique moderno, o exconcelleiro socialista Liñares. E se xa comezou viciada esta obra, despois foi boicoteada desde dentro. A realidade é que o concelleiro do PSOE con responsabilidades directas e exclusivas na xestión do medio ambiente na cidade e da Fábrica da Luz, Daniel Piñeiro, está vinculado a asociación que denunciou esta obra".

Al respecto, Ameijide afirmó que "Daniel Piñeiro tivo mes e medio sobre a mesa, sen firmar, a solicitude da prórroga de concesión e cando tivo a ben asinala xa estaba fóra de prazo provocando que se iniciase o expediente de caducidade desta concesión hidráulica do Concello de Lugo". De este modo, instó a Lara Méndez a reclamar a los responsables socialistas de esta gestión que asuman los costes de la indemnización.