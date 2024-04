El Concello de Lugo cierra los parques de la ciudad por vientos de hasta 90 km/hora

El Concello de Lugo informó este martes del cierre de los parques de la ciudad ante la llegada de un fenómeno meteorológico adverso de nivel amarillo. Según las previsiones, se esperan vientos de origen sur y sudoeste que pueden dejar rachas de hasta 90 kilómetros por hora que afectarán a toda la provincia.

Desde el área de Transición Ecológica, que dirige Miguel Fernández, se explica que operarios de los servicios municipales precintarán, por tanto, los parques de Rosalía de Castro, Marcos Cela y A Milagrosa, quedando prohibida la entrada a los mismos desde ese momento.

Alertas en Galicia

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta ha activado la alerta naranja por la previsión de fuertes rachas de viento en la costa de la provincia de A Coruña, tras el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología por un fenómeno meteorológico adverso que comienza en la mañana de este martes.

Así, se esperan rachas máximas de 100 kilómetros por hora, con vientos de dirección sur y suroeste, que afectarán al noroeste, oeste y suroeste de A Coruña. También habrá fuertes vientos en el interior de esta provincia, así como en toda la provincia de Pontevedra, en A Mariña, el centro y la montaña de Lugo y la montaña de Ourense, donde se ha activado la alerta amarilla y se prevén rachas hasta 90 kilómetros por hora.

En la provincia de A Coruña está activada también la alerta naranja por temporal costero, que comenzó la pasada madrugada en el litoral oeste y noroeste de la provincia, con viento del suroeste de fuerza 9 y mar combinada del suroeste con olas de hasta 5 metros.

El resto de la costa gallega, excepto la de A Mariña, tiene activada la alerta amarilla por vientos del sur de fuerza 7 y olas de hasta 5 metros.

Abril arranca invernal en Galicia con más frentes que traen lluvia

Tras el intenso temporal de lluvia, viento y nieve que azotó Galicia esta Semana Santa por culpa de la borrasca Nelson, abril arrancó este lunes con una nueva jornada lluviosa que irá a más este martes y por la llegada de un nuevo frente que dejará precipitaciones y fuertes rachas de viento.

Así lo confirmó este lunes el meteorólogo Juan Taboada, de Meteogalicia. "Nelson foi unha borrasca moi prolongada no tempo que estivo con nós durante 5 días e tiña a peculiaridade de que ademais de causar inestabilidade foi unha fronte moi fría que deixou incluso nevadas en algúns puntos», explica el experto, quien precisa que el nuevo frente que entra este martes será muy húmedo pero, al contrario que Nelson, no provocará un descenso tan acusado de los mercurios. "A nova borrasca será moi activa e deixará un tempo moi desapacible con vento e precipitacións xeralizadas, pero, a diferencia da anterior, as temperaturas non baixarán tanto", dice el meteorólogo. Se esperan así en Lugo máximas de 12 grados y mínimas de 5.