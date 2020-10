O Concello de Lugo cancela todas as actividades previstas para os próximos días

A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, anunciou este venres que o Concello cancela "todas as actividades previstas" para os próximos días, especialmente as relacionadas coa celebración do Samaín durante a fin de semana.

Trasladouno inmediatamente despois que a Xunta ordenase o peche perimetral das cidades galegas pola mala evolución da pandemia, e restricións ás reunións unicamente a persoas convivientes nestes municipios, incluído o de Lugo.

‼️O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, vén de anunciar o peche perimetral das sete grandes cidades galegas e polo tanto tamén da cidade de Lugo.



Lugo estará pechada perimetralmente ata, polo menos, a reunión das autoridades sanitarias da vindeira semana. October 30, 2020

"O Concello vai pór a disposición todos os instrumentos para colaborar na contención da pandemia, nun momento complicado onde vemos que as cifras de incidencia acumulada en sete días aumentou nas sete grandes cidades", sinalou.

Méndez apelou a que é "responsabilidade" de todas as administracións, e igualmente da "cidadanía" contribuír a dobregar a curva de contagios.

Insistiu en "a concienciación social e na implicación individual" e apelou a "ser absolutamente rigorosos coas pautas que establecen as autoridades sanitarias".

MAN TENDIDA AO GOBERNO. Dito isto, ratificou que se "cancelarán todas as actividades que o concello tiña previsto para estes días, de forma especial a fin de semana coincidindo co Samaín". "Quedan canceladas todas as actuacións previstas polo Concello á espera de como vai evolucionando isto", subliñou.

A alcaldesa de Lugo volveu a tender "a man ao Goberno galego" para frear a expansión do coronavirus, á vez que empraza a esperar ao que decidan as autoridades sanitarias a partir do próximo mércores, si se "alixeiran ou incrementan" as restricións, en que está prevista unha nova reunión do comité clínico, mentres tanto recomenda "precaución e cautela".