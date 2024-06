El Concello de Lugo busca soluciones a una tormenta laboral perfecta

Una tormenta perfecta podría ser la expresión que mejor define la situación que atraviesan los recursos humanos del Concello de Lugo en este momento. A problemas que vienen de viejo, como una relación de puestos de trabajo que necesita ser actualizada y en algunos casos redimensionada y la lentitud en la convocatoria de procesos públicos de empleo y en las sustituciones, se van sumando otros. Hay servicios que siguen perdiendo personal por distintas razones, el concejal de Persoal será baja durante una temporada y los sindicatos están haciendo ver su malestar y recurriendo actos, como la convocatoria del proceso para cubrir 19 plazas que se publicaron este miércoles en el Boe y para el que se reciben solicitudes desde este jueves. El gobierno busca soluciones.

La unidad de aguas, en precario tras perder dos efectivos

La unidad administrativa de aguas, que se ocupa de altas y bajas y de facturar los consumos, entre otros cometidos, es uno de los últimos servicios que ha visto mermados sus efectivos. Dos auxiliares han tenido que ser cesados hace unos días porque sustituían a trabajadores cuyas condiciones han variado. Una estaba de baja y ha obtenido la jubilación y otro ha obtenido una plaza en otro servicio.

El objetivo es volver a cubrir estos puestos temporalmente, hasta que se convoquen de forma definitiva, pero para esa contratación provisional debe aprobarse primero la oferta pública de empleo de este año, donde quedan recogidas esas plazas. Esta fue aprobada hace una semana por los sindicatos (salvo CC.OO.) y ahora tiene que ser aprobada por el gobierno, pero se ha encontrado con algunos reparos por parte del interventor municipal.

Por tanto, de los cuatro auxiliares de la unidad de aguas en este momento solo hay uno y está vacante también la jefatura del padrón. "Se o colapso non é total é grazas á vontade e á involucración do seus traballadores", advierte el PP. También hay dos lectores de contadores sin cubrir y al menos tres puestos de la brigada que repara las fugas de agua, que además no cubre noches, fines de semana y festivos.

Medio ambiente, en manos de dos técnicos

Medio Ambiente es otro servicio con una situación muy delicada. La jefatura quedó vacante a principios de mayo, aunque el gobierno acaba de aprobar las bases y la convocatoria del proceso de selección por libre designación, el sistema establecido en la relación de puestos de trabajo del Concello.

El funcionario que ejerció de jefe en los dos últimos años (en comisión de servicio), volvió a su puesto de técnico, que estuvo cubierto en ese tiempo por otra trabajadora que también tuvo que ser cesada y que se ocupaba exclusivamente de los expedientes de malezas. El gobierno valora una contratación por acumulación de tareas para hacer frente a esta materia. Busca también la forma de cubrir el único puesto administrativo que tiene el servicio, que también quedó vacío recientemente. El servicio funciona en este momento con dos técnicos, aunque uno podría ser baja médica en breve.

La falta de 'peones' y de jefes es un problema que afecta a numerosos servicios del Concello. Las limitaciones a la contratación que hubo durante varios años por imposición del Gobierno central como media para atajar la deuda de las administraciones, aunque Lugo no tenía, es una de las causas por las que se perdieron muchos efectivos.

En el caso de Lugo se sumaron problemas de gestión política y del propio servicio de Persoal. En este momento se está a la espera de si vuelve a la jefatura la funcionaria que fue destituida en 2020 y que el juzgado obligó a readmitir. Otros servicios sin dirección son Contratación, Arquitectura y Licenzas. Está teniendo un gran impacto también la falta desde febrero de ingeniero técnico agrícola para tramitar las licencias de la zona rural, situación que está en camino de corregirse.

Malestar de los sindicatos y amenaza con llevar oposiciones al juzgado

Los sindicatos están haciendo ver su malestar con el gobierno porque consideran que hay dejadez en los asuntos laborales, desde retrasos en pagos de complementos a incumplimientos de acuerdos. CC.OO. recurrió administrativamente distintos procesos de oposiciones que acaban de ser convocados y advierte de que irá al juzgado. Sostiene que se incumplen puntos de las bases acordadas hace meses con el gobierno y que en algún caso se piden titulaciones que no figuran en la relación de puestos de trabajo del Concello, lo que también ha motivado quejas de algún colegio profesional.

Servicio de Persoal: sin jefe y sin concejal

Entre los servicios municipales que arrastran problemas de personal está el propio departamento de recursos humanos. Su responsable político, Pablo Permuy, será baja durante una temporada. Sus competencias fueron delegadas en su compañero Miguel Fernández, responsable del área de Medio Ambiente del Concello y de Vías y Obras de la Diputación.



La jefatura del servicio de Persoal también está vacante desde febrero del año pasado y pendiente de si la funcionaria que fue cesada y que ganó en el juzgado vuelve a su puesto, algo que estaría pensándose. La llegada de un nuevo interventor, con criterios distintos, también está ralentizando algunos asuntos.