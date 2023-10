¿'Cristianofobia' o 'bngfobia' con el San Froilán?

El área nacionalista del gobierno reaccionó este miércoles a las críticas del deán de la catedral y vicario general de la diócesis, Mario Vázquez, sobre las molestias que los conciertos del San Froilán producen al templo y a quienes acuden a él y, mientras que el representante de la Iglesia cree que el Concello no toma medidas porque hai "cristianofobia", los nacionalistas insinúan que lo que hay es "bngfobia" por parte de la Iglesia.

"Os problemas que ve o Bispado sempre son co san Froilán e non cando outras administracións organizan actividades na praza de Santa María", manifiesta en un comunicado que, de forma muy poco habitual, recoge la posición del "Concello de Lugo" y no la de uno de sus socios de gobierno, aunque la nota fue remitida por los nacionalistas, que son quienes están al frente de las fiestas.

"As distintas áreas do goberno municipal traballan coordinadamente para que as actividades que teñen lugar ao longo das festas protexan o patrimonio público", señala el comunicado. "No caso do Bispado, a colaboración por parte do Concello é máxima, chegando a atrasar o inicio dun concerto ata 40 minutos para permitir que rematasen as actividades relixiosas que ían con retraso", añade.

El gobierno local asegura que se esfuerza para proteger el patrimonio y reducir las molestias y señala que los vecinos, que tributan por propiedades y empresas, conviven con las fiestas

El BNG es un partido que se declara laico y hace años que sus representantes en Lugo no participan en actos de la Iglesia, aunque no siempre fue así. Y tampoco es esta la primera vez en que ambas partes hacen ver sus diferencias. En la época en la que estaba al frente del BNG en el Concello Antón Bao llegaron a celebrarse rezos de protesta por parte de miembros de la Adoración Nocturna en la Praza Maior.

Después de que el deán y vicario general expresara de forma muy contundente su hartazgo y malestar con el Concello por no respetar, dice, el plan de protección de la catedral y el culto, y de que el martes Vázquez mantuviera una breve conversación sobre el asunto con la alcaldesa en un encuentro casual, la socialista Lara Méndez evita por el momento entrar personalmente en el conflicto que se ha desatado entre ambas instituciones, pese a que fue interpelada al respecto por este periódico.

En tanto, el BNG enviaba este miércoles el mencionado comunicado en nombre del "Concello de Lugo" y en él señalaba, en un tono más moderado que el empleado por Vázquez y por la propia concejala de Cultura en una entrevista reciente a este periódico, que desde esta área se trabaja para permitir la convivencia de las fiestas con el día a día de todos los vecinos que residen cerca. Para eso, el Concello vigila los horarios y los volúmenes de los conciertos y del recinto ferial, asegura.

"Os veciños que viven no centro da cidade, tributando puntualmente polas súas propiedades e empresas, conviven coas festas", recalca el gobierno. Las exenciones tributarias que tiene la Iglesia, tanto por sus bienes como por sus actividades económicas, constituyen uno de los aspectos que se le suele criticar a esta institución, que además solo se queja por la actividad festiva en la praza de Santa María cuando la organiza el BNG, según se insinúa desde esta formación.

En Santa María ha habido en los últimos años otros eventos, desde conciertos de Arde Lucus, organizados por el área socialista, a alguno con participación de la Xunta, como el de Cántigas e Frores y Pepe Vaamonde en el mes de agosto, hasta la salida del Rally San Froilán en la última edición.

El equipo de gobierno dice que está abierto a escuchar las propuestas de la Iglesia, pero pide que mida con la misma vara todas las actividades que se llevan a cabo en Santa María

El gobierno local respondió también a otras críticas vertidas por el deán, como problemas de limpieza, daños al patrimonio y hasta problemas de seguridad en Santa María. Recordó que se refuerza la limpieza y la vigilancia policial y que de hecho se identificó a varias personas por orinar en el entorno de la catedral. Se les denunció por incumplir la Lei de Residuos de Galicia con propuestas de sanciones de 900 euros a cada una de ellas.

De la misma forma, la Policía Local identificó al conductor del camión que impactó contra la catedral y que de esta manera inició el procedimiento para que la aseguradora del vehículo se haga cargo de la reparación de los daños. Y en este punto, el gobierno volvió a señalar agravios económicos. "O goberno de Lugo lembra que o Bispado recibe anualmente unha importante cantidade de fondos procedentes doutras administracións para o mantemento e limpeza da catedral, e que durante as obras realizadas na catedral, o Concello tivo que reparar unha serie de baldosas de pedra da praza que probablemente romperon debido aos vehículos pesados que tiveron que acceder a ela".

Sobre la seguridad de los recintos festivos, el equipo de gobierno recuerda que, tal como marca la normativa, el San Froilán cuenta con un plan de autoprotección en el que se recogen las vías de evacuación de cada uno de los escenarios, incluida la Praza de Santa María.

Por otro lado, desde hace años el Concello exige en los contratos para la instalación de carpas y escenarios que se utilicen contrapesos para asegurar las estructuras y no tener que agujerear el pavimento. Las marcas que se observan actualmente en el suelo de Santa María no son de este año, precisó Cultura este miércoles.

El BNG pide a la Iglesia que mida con la misma vara todas las actividades que se llevan a cabo en la Praza de Santa María y que en los próximos años haga propuestas antes del San Froilán en vez de acusaciones después. "O goberno agradece as aportacións da Igrexa", afirmó en un tono conciliador. "Serán escoitadas", añadió, de igual forma que atiende a otras que llegan de otros colectivos de la ciudad, como las personas con movilidad reducida, las personas con trastornos del espectro autista y los distintos colectivos con los que cada año el Concello trabaja para hacer del San Froilán "unha festa inclusiva".

Los nacionalistas parecen templar gaitas y los socialistas evitan avivar el conflicto con el Obispado pese a que, tras la polémica de los últimos días, también este es objeto de muchas críticas por su posición en este y en otros asuntos. Los socios de gobierno tampoco parecen dispuestos a que la Iglesia enseñe las costuras del bipartito.