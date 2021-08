O Concello de Lugo amplía a beirrarúa fronte ao Vello Cárcere

A responsable de cultura e Turismo do Concello de Lugo, Maite Ferreiro, informou da ampliación da beirarrúa fronte ao Vello Cárcere, que gaña anchura. Esta sinalou “a necesidade de poder albergar con comodidade ás persoas que acceden a un centro cultural e turístico desta magnitude”.

O Goberno do Concello aproveitou a remodelación do tráfico na zona para acometer estas obras. A beirarrúa estase a facer no mesmo material que xa tiña a exitente e mudáronse de lugar as prazas de aparcamento para evitar a presenza de vehículos diante do edificio. Maite Ferreiro lembrou que o edificio do Vello Cárcere foi recentemente rehabilitado con fondos municipais e europeos e converteuse nun dos centros culturas e turísticos máis importantes da cidade.