El Concello logra rebajar a diez días sus pagos de facturas a proveedores

El Concello consiguió aprobar este miércoles, en una sesión plenaria extraordinaria, la cuenta general del ejercicio de 2019 en una sesión donde el equipo de gobierno municipal presumió de solvencia, liquidez inmediata y agi lidad en el pago de facturas adeudadas a proveedores y la oposición se centró en criticar la falta de gestión y, sobre todo, de inversiones.

Paula Alvarellos, concejala de gobernanza, abrió la sesión haciendo un repaso de los logros económicos del ejercicio con una retahíla de porcentajes, en distintos conceptos, que superaban ampliamente los de la anualidad anterior. A saber: una inversión por habitante de más de 765 euros frente a los 700 de 2018 y un aumento de la solvencia a corto plazo en un 400 por ciento y de la liquidez inmediata en un 200.

Lara Méndez, alcaldesa: "Houbo un 90,25 por cento de execución dos proxectos nun ano electoral e cun orzamento prorrogado"

Grandes porcentajes para presumir de gestión pero nada comparado al empeño del equipo de gobierno en una cuestión que lo trajo de cabeza todo el ejercicio: el saldo de pagos pendientes a los proveedores municipales.

"Conseguimos rebaixar os pagos de facturas a proveedores a só 10,4 días cando a marxe legal está en 30", insistía Paula Alvarellos, que añadía, por otra parte que, a fecha del 31 de diciembre de 2019, "só o 16 por cento das taxas estaban pendentes de cobro".

Para rematar su intervención, la concejala de gobernanza, Paula Alvarellos, echó mano de una frase contundente, plena de convencimiento: "Temos unha administración tremendamente solvente e saneada".

Ramón Carballo, portavoz del PP: "Estas contas teñen as mesmas carencias que as anteriores, de 2018, principalmente pola falta de xestión"

La oposición, en cambio, no lo tuvo tan claro. Ni el PP ni Ciudadanos valoraron la gestión económica municipal. Ambos grupos se empeñaban en una sola idea: la falta de iniciativa inversora por parte del Concello a lo largo de todo 2019.

Para Olga Louzao, de Ciudadanos, las cuentas de ese año son "unha enorme decepción". Y su razonamiento se basa, fundamentalmente, en la falta de ejecución de proyectos.

Olga Louzao, portavoz de Ciudadanos: "As contas son unha enorme decepción porque só se executou o 15 por cento dos proxectos que estaban previstos"

"Só se executou o 15 por cento do previsto. De feito, non se levaron a cabo proxectos como a peonalización de Quiroga Ballesteros ou a cuberta do parque de Augas Férreas", dijo.

Ciudadanos también echó en cara al equipo de gobierno su capacidad de ahorro. "Ten 36 millóns no banco", afirmó Olga Louzao, quien reconoció que las cuentas estaban saneadas, "pero por non levar a cabo actuacións", dijo.

Paula Alvarellos, concejala de gobernanza: "Temo, agora mesmo, unha administración municipal en Lugo que é tremendamente solvente e está moi saneada"

Ramón Carballo, del PP, destacó que estas cuentas tenían las mismas carencias que las de 2018 por "a falta de xestión". En este sentido, indicó que no se llegó a ejecutar el 85 por ciento de las inversiones y citó, en concreto, la falta de gasto en los planes europeos Dusi y Life, el plan de Barrios, los presupuestos participativos o el programa de empleo.