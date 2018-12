El Concello invita a chocolate el viernes para encender el alumbrado

El alumbrado navideño de Lugo se encenderá el viernes, si no hay ningún nuevo contratiempo, y el Concello ha preparado un acto lúdico para esee momento, "tan máxico e agardado". A partir de las seis y media de la tarde habrá un acto institucional que concluirá con una chocolatada con churros, "entre outras sorpresas". El chocolate será sin gluten y también se servirán dulces para personas con intolerancia a esta proteína.

El gobierno local cita a los vecinos a esa hora en la Praza Maior, delante de la casa consistorial, donde sonarán villancicos gracias a las pandereteiras de la Escola Municipal de Música.

El Concello también repartirá globos e instalará un photocall, para que los vecinos puedan fotografiarse y compartir las imágenes en las redes sociales con el hastag #NadalLugo.

El gobierno local pretende contrarrestar la polémica surgida con el alumbrado navideño, que debía encenderse el 30 de noviembre. El retraso en la licitación y otros contratiempos que no llegaron a explicarse motivó que el contrato con Electromiño no se firmara hasta el 3 de diciembre y que las luces no puedan encenderse hasta el viernes. La empresa adjudicataria, la única que se presentó, empezó a instalar los arcos el lunes y este martes el trabajo ya estaba muy avanzado.

Lugo será la última ciudad gallega que encienda las luces de Navidad, lo que motivó enérgicas protestas de los comerciantes. Estos aguardan que el aumento presupuestario (de más del 200%) se note en las calles, aunque hay partidos de la oposición, como Ace-EU, que no comparten el aumento del gasto. Otros, como Lugonovo, quieren saber si, al ser menor de lo que estaba previsto la duración del servicio, también será menor el importe que se pagará a Electromiño.

El gobierno local, por su parte, informó de que este año habrá 341 puntos de alumbrado, un 53% más que en 2017. Se incorporan decoraciones nuevas, como una figura en la Praza Camiño Primitivo, y por primera vez se ilumina toda la Avenida da Coruña, por ejemplo. También habrá luces en edificios como O Vello Cárcere y la Praza.