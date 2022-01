El Concello instalará 90 paneles solares en su edificio administrativo de la Ronda da Muralla

El Concello de Lugo acaba de contratar a la empresa coruñesa Esqueiro la instalación de noventa paneles solares en el edificio administrativo de la Ronda da Muralla, el antiguo Seminario, para autoconsumo. Con ellos, la administración local ahorrará casi 5.000 euros al año en energía eléctrica, según los cálculos que fueron realizados en su momento, antes de la gran subida.

Se trata del primer proyecto de ahorro energético en ocho edificios municipales que el Concello llevará a cabo con cofinanciación europe, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae).

La obra del edificio de la Ronda salió a contratación por 127.764 euros y compitieron por ella cuatro empresas: Aceuve (Vigo), Ercam (Madrid), Tecgal (Lugo) y Esqueiro, que fue la ganadora. Esta hará los trabajos por 113.710 euros en un periodo máximo de nueve semanas.

La última vez que las oficinas municipales de la Ronda da Muralla fueron objeto de una reforma importante fue en 2010, cuando se ampliaron con un polémico adosado por la parte del patio para ubicar en esa zona los departamentos de licencias, urbanismo y arquitectura.

El antiguo Seminario figura como edificio catalogado en el PXOM, pero no como inmueble protegido, por lo que las intervenciones en él no necesitan de informe de la Consellería de Cultura, como ya informó el gobierno local en 2010.

Con los paneles solares que se colocarán en este edificio, el consumo energético anual se reducirá un 10,01% y las emisiones de CO2 caerán en 22,5 toneladas, según los cálculos del estudio previo.

La eficiencia en términos de gasto y de emisiones contaminantes será mucho mayor en otros edificios municipales en los que está programada la instalación de paneles solares. El ahorro energético alcanzará el 52,03% en el edificio de vías y obras, situado en el parque de Frigsa, y la caída de emisiones de CO2 será de 74,50 toneladas en la piscina climatizada de Frigsa y en el polideportivo de la Casa do Deporte.

El resto de edificios en los que está previsto intervenir son el centro social de Fingoi, la depuradora y la potabilizadora de agua, las piscinas de Frigsa y As Pedreiras, el edificio de vías y obras, la Casa do Deporte y la Policía Local.

El objetivo del gobierno local con esta actuación es reducir la factura energética del Concello y contribuir a la reducción de la contaminación. El primer fin es el autoconsumo, pero si hay excedente de energía, esta se venderá, según explicó el gobierno local hace unos meses.

Entre las administraciones locales, la de Lugo ya fue pionera hace unos años en el uso de la biomasa con una instalación en Frigsa que abastece a la mayoría de los edificios e instalaciones municipales situadas en ese lugar. Ahora, Lugo da «un gran paso», en palabras de la alcaldesa, Lara Méndez, "na nosa aposta pola transformación de Lugo nunha cidade máis sostible".

Un nuevo colector recogerá aguas residuales en el polígono de As Gándaras

El Concello adjudicó recientemente a la empresa Grupo Bascuas la construcción de un colector en el polígono industrial de As Gándaras, una obra que costará 56.850 euros. La administración local detectó un pequeño vertido en una zona próxima al arboretum, un espacio creado por el Concello en el que se pueden ver 55 especies árboreas y arbustivas de los distintos hábitats gallegos.



El gobierno local no informó del origen del vertido, pero explicó que la nueva canalización conducirá las augas residuales hasta un pozo de bombeo proyectado en las inmediaciones. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses.



El arboretum es uno de los proyectos de «naturación urbana» que forman parte del plan Lugo+Biodinámico, que cofinancia la UE y se desarrolla en el entorno de los polígonos de O Ceao y As Gándaras. Además del arboretum, el Concello plantó un "bosque urbano" formado por frondosas autóctonas que tienen, entre otros objetivos, el de demostrar la capacidad de producción de madera como elemento estructural para la construcción; hizo una plantación de cultivos energéticos para la obtención de biocombustibles de elevada eficiencia, y plantó un bosque de castaños de variedades tradicionales. Cerca de esa zona, hacia A Garaballa, están previstos también unos huertos urbanos con fines sociales, terapéuticos y educativos.



Un equipo de científicos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) estudió ya en 2020 el impacto ambiental de varias de las acciones ya desarrolladas o en planificación, como los huertos, a la contribución a la mitigación del cambio climático, con resultados cuantitativos positivos.